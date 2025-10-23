Habitantes de Álamo, Veracruz corrieron entre protestas e insultos a la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo al visitar el municipio tras las grandes afectaciones por las lluvias e inundaciones.

El municipio de Álamo es uno de los más afectados en Veracruz, entidad al sur de México que hasta ahora reporta 35 personas muertas y 11 personas desaparecidas tras el paso de las lluvias.

Inundación en Veracruz (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Corren a alcaldesa Blanca Lilia Arrieta en su visita a Álamo, Veracruz entre insultos y lodo

Blanca Lilia Arrieta Pardo, alcaldesa de Álamo, fue corrida tras una visita a una colonia de esta comunidad, una de las 22 más afectadas por las lluvias en el estado de Veracruz.

En videos en redes se observa que algunos habitantes de Álamo aventaron lodo a la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta Pardo para que se fuera de la zona; “¡Hasta ahora te presentas!”, le dijeron.

Habitantes de Álamo, Veracruz se mostraron evidentemente inconformes con la visita de la alcaldesa Blanca Lilia Arrieta, quien fue corrida entre gritos e insultos por parte de la población.

Cabe mencionar que, en otra ocasión, vecinos de la colonia Niños Héroes abandonaron escombros y basura frente a la casa de la alcaldesa, ubicada en el ejido de Pueblo Nuevo.