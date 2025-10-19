“Estamos bien” fue la forma en que René Omar Jaén, el alcalde de Misantla, Veracruz, anunció que fue asaltado tras dar apoyo a los damnificados por las lluvias en el Estado.

René Omar Jaén señaló que salieron tarde de Alamo, Veracruz, “porque el tiempo se nos fue rápido” y lamenta que hayan vivido el asalto tras una buena acción en el Estados.

El alcalde electo de Misantla, Veracruz, René Omar Jaén, dio a conocer que fue asaltado tras ir a repartir apoyos a damnificados en el municipio de Alamo.

Por medio de un video en sus redes sociales y donde se le ve acompañado de su esposa Felicia Viveros, y su equipo de trabajo, René Omar Jaén dio a conocer los hechos de forma consternada.

Explicó que si bien salieron tarde de Alamo el tiempo se les fue bajo las circunstancias en las que está la colonia en Veracruz, pero no se imaginaron que tras su acción podían ser asaltados.

Estando en una gasolinera en Tihuatlán fue que algunos miembros de su equipo fueron asaltados quitándoles su vehículo, equipo fotográfico, pertenencias personales y sobre todo “violencia”.

“Hace unos momentos nos pasó un incidente desagradable para nuestro equipo (...) estamos unidos y en parte temerosos, fuimos víctimas de asaltantes”. René Omar Jaén, aldalde de Misantla, Veracruz.

🚨El alcalde electo de Misantla, René Omar Jaén, denunció haber sido asaltado junto a su equipo tras entregar víveres en Poza Rica.



Relató que los delincuentes los interceptaron en una gasolinera de Tihuatlán, donde fueron encañonados y despojados de un vehículo y pertenencias.… pic.twitter.com/oTG8c13fme — Azucena Uresti (@azucenau) October 19, 2025

Pese a la circunstancia, René Omar Jaén expresó “somos más los buenos” bajó la circunstancia aunque quiso subrayar que solo fueron pérdidas materiales, “estamos bien” sostuvo.

“Somos gente buena, gente que venimos a ayudar. Aunque somos los más los buenos, cuídense”. René Omar Jaén, aldalde de Misantla, Veracruz.

La mañana del 18 de octubre, René Omar Jaén había informado que iría “a la zona norte” de Veracruz, con un equipo de 15 vehículos aproximadamente.

La donación que René Omar Jaén hizo en Alamo, Veracruz, fue por ciudadanos de Misantla, Veracruz, además de que llevaron “palas y picos” para ayudar a mover lo que dejó el desbordamiento del Río Pantepec.