La gobernadora Rocío Nahle fue protagonista de un momento incómodo al regañar a Igor Roji, titular de la Secretaría de Turismo en Veracruz, durante un acto oficial de esta entidad.

Frente a varios asistentes de un acto oficial en Orizaba, Veracruz, Rocío Nahle regañó a Igor Roji diciéndole que él no tenía la facultad para autorizar movimiento de dinero.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz. (Cuartoscuro / Yerania Rolón Rolón)

Rocío Nahle desata polémica tras regañar a Igor Roji durante acto oficial en Veracruz

A través de redes sociales se hizo viral un video donde la gobernadora Rocío Nahle regaña al secretario Igor Roji y le reitera fuertemente que él no puede firmarle nada a nadie sin su autorización.

Rocío Nahle le dijo a quienes la cuestionaban que por el momento no puede repartir dinero porque ya se dio mucho en el estado y, de manera autoritaria, regañó a Igor Roji:

“Yo no puedo repartir dinero, ya se repartió mucho en el estado; entonces déjeme revisar aquí con él, y desde ahorita te digo: tú no puedes firmarle a nadie si yo no te lo autorizo, porque si no se va a hacer un relajo. Para poner orden”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

Pese a que Igor Rojí se le notó incómodo, el funcionario asintió ante el regaño que recibía de la gobernadora Rocío Nahle y este hecho desató gran polémica en redes sociales.

Fuentes señalan que este regaño por parte de Rocío Nahle al secretario Igor Roji ha evidenciado las tensiones que se viven dentro del gabinete de la gobernadora del estado de Veracruz.