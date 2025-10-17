¿En dónde está la alcaldesa de Álamo? Vecinos aseguran que no se ha aparecido desde que comenzó la emergencia en Veracruz, pero fue vista comprando maquillaje.

Las lluvias intensas del 8 de octubre y las inundaciones derivadas de las mismas dejaron 40 municipios afectados, entre ellos Álamo, Veracruz, cuya alcaldesa es Blanca Lilia Arrieta.

Sin embargo, en entrevista con Pamela Cerdeira el jueves 16 de octubre, un vecino de Álamo, Jorge García Herrera, aseveró que necesitan ayuda por la emergencia y que la alcaldesa no se ha aparecido.

Alcaldesa de Álamo, Veracruz, fue vista comprando maquillaje en medio de la emergencia

En redes sociales, mientras los vecinos afirman que no tienen alimentos, la alcaldesa de Álamo, Blanca Lilia Arrieta, fue captada en una sucursal Sephora, esto en medio de la emergencia en Veracruz.

Se desconoce la sucursal Sephora en la que Blanca Lilia Arrieta fue vista; sin embargo, y acorde con Google Maps, en Álamo no habría una tienda de maquillaje que es considerada de alta gama.

Esto coincidiría con las declaraciones de los vecinos, ya que la alcaldesa de Álamo tendría su casa en el municipio, aunque no la han visto desde que inició la emergencia en Veracruz.

Asimismo, pese a la emergencia, Blanca Lilia Arrieta tampoco se ha pronunciado en redes sociales sobre los trabajos que se llevan a cabo en las colonias más afectadas.

Blanca Lilia Arrieta, alcaldesa de Álamo, fue vista comprando en Sephora en medio de la emergencia (Redes sociales)

Alcaldesa de Álamo: ausencia en emergencia no es la única denuncia en su contra

La ausencia de la alcaldesa de Álamo así como las imágenes de Blanca Lilia Arrieta comprando maquillaje en Sephora provocó la indignación de los vecinos, aunque no es su primera ausencia.

Y es que ediles y regidores de Álamo presentaron en junio, una solicitud a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para que Blanca Lilia Arrieta enfrente un juicio político ante sus faltas.

No sólo por “menospreciar la encomienda de los ciudadanos”, también denunciaron abandono de su cargo de manera repetida, abuso y acoso en contra de sus trabajadores y el desvío de recursos.

Se destaca que Blanca Lilia Arrieta no se ha pronunciado aunque se presume no estaría en Álamo, ya que los vecinos han acudido a dejar escombros y basura frente a su casa.