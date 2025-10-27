En conferencia de prensa, la gobernadora Rocío Nahle llamó “carroñeros” a quienes promueven su revocación de mandato en 2027, ya que afirmó, afloró lo peor en plena emergencia en Veracruz.

“No estoy para darle contentillo a carroñeros”. Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

En redes circuló este fin de semana supuestas propuestas para marchar en contra de Rocío Nahle y que se someta a revocación de mandato, sin embargo las mismas no se llevaron a cabo.

Antes de las intensas lluvias que han dejado 80 muertos a nivel nacional, Rocío Nahle había dicho que no tenía problema con la revocación de mandato e incluso afirmó que los senadores también deberían someterse.

“Carroñeros”: Así fue la respuesta de Rocío Nahle para quienes promueven su revocación de mandato

Durante conferencia de prensa de este lunes 27 de octubre, Rocío Nahle fue cuestionada sobre su revocación de mandato, pero afirmó que Veracruz no es carne para la carroña.

Rocío Nahle aseveró que no está para dar gusto a carroñeros y exigió respeto para Veracruz y su gobernadora, ya que en plena emergencia, afloró “lo peor de un sectorcito”.

“A Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también”. Rocío Nahle.

Por lo mismo, Rocío Nahle no respondió a la pregunta de cuál sería la ruta para solicitar una revocación de mandato, ya que afirmó hay un sistema democrático que lleva a las urnas.

En días anteriores, Rocío Nahle descartó que fuera a someterse a una revocación de mandato, ya que fue electa hasta 2030, sin embargo, el medio apuntó que ya hay parte de la población que pide su salida en 2027.

Titular de Protección Civil también se queda en su cargo pese a señalamientos: Rocío Nahle

La misma periodista cuestionó a Rocío Nahle sobre la titular de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno, ya que igualmente se ha pedido su salida debido a la falta de alertas por lluvias.

Esto también fue descartado por la gobernadora de Veracruz, con la afirmación de que no han visto cómo trabaja Guadalupe Osorno, que además de ayudarla en esta emergencia, tendría un gran equipo.

Asimismo se preguntó a Rocío Nahle si estaría de acuerdo en la propuesta del Congreso de Veracruz, referente a que legislen para que los titulares de Protección Civil estén capacitados.

Guadalupe Osorno y otros titulares municipales de Veracruz, como Poza Rica, han sido cuestionados por la falta de alertas, ya que no tendrían el perfil para el cargo.