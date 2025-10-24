Una habitante de Poza Rica, Veracruz, señaló a Rocío Nahle frente a la presidenta Claudia Sheinbaum de no haberla ayudado cuándo la gobernadora se había comprometido a apoyarla.

La acusación la realizó la mujer mientras Claudia Sheinbaum se encontraba haciendo un recorrido en Poza Rica tras las afectaciones por las lluvias y así reaccionó la presidenta.

Afectaciones por inundaciones en Poza Rica. (Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar)

Claro Sheinbaum reacciona a acusación de una mujer en Poza Rica contra Rocío Nahle

Este jueves 23 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum viajó a Poza Rica, Veracruz, para hacer entrega de apoyos a las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones en el estado.

Al hacer un recorrido en Poza Rica, Claudia Sheinbaum y Rocío Nahle fueron increpadas por una mujer, quien llorando acusó a la gobernadora de Veracruz de no haberla ayudado.

“Ella dijo que me ayudaría, no me ayudó en nada”, acusó la mujer a Rocío Nahle frente a Claudia Sheinbaum, por lo que la presidenta se detuvo a escucharla, así como la gobernadora.

Ante la acusación contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, Claudia Sheinbaum le dijo a la mujer que le tomarían sus datos para poder ayudarla como se le prometió.