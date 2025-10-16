Guadalupe Osorno Maldonado es la titular de Protección Civil en el estado de Veracruz desde 2018.
Pero ¿quién es Guadalupe Osorno Maldonado? Esto es lo que sabemos de la titular de Protección Civil en Veracruz.
¿Quién es Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz?
Guadalupe Osorno Maldonado es una académica, activista y funcionaria pública mexicana; conocida por ser la actual titular de Protección Civil en Veracruz.
¿Qué edad tiene Guadalupe Osorno Maldonado?
Se desconoce la edad de Guadalupe Osorno Maldonado, sin embargo, se sabe que su cumpleaños es el 23 de julio.
¿Quién es la pareja de Guadalupe Osorno Maldonado?
La información sobre la pareja o el estado civil de Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz es desconocida al mantener su vida personal privada.
¿De qué signo zodiacal Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz?
Conociendo que el cumpleaños de Guadalupe Osorno Maldonado es el 23 de julio, el signo zodiacal de la servidora pública en el estado de Veracruz es Leo.
¿Cuántos hijos tiene Guadalupe Osorno Maldonado?
No se tiene información sobre si Guadalupe Osorno Maldonado tiene hijos.
¿Qué estudió Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz?
Según información pública, se sabe que Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz estudio:
- Antropología Social en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana (UV)
- Doctorado en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
- Maestría en Literatura Mexicana por la Universidad Veracruzana (UV)
Asimismo, Guadalupe Osorno Maldonado, titular de Protección Civil en Veracruz se certificó en el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) por:
- “Conociendo el Sistema Nacional de Protección Civil en México”
- “Gestión Integral del Riesgo de Desastres”
¿En qué ha trabajado Guadalupe Osorno Maldonado?
Además de ser la actual titular de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, se sabe que Guadalupe Osorno Maldonado ha trabajado en la coordinación con otras dependencias como:
- La Marina
- La Fuerza Pública
- Gobierno de la Ciudad de México
Así como Guadalupe Osorno Maldonado fue diputada local durante la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.
Entre otros trabajos Guadalupe Osorno Maldonado ha ejercido en el área académica y docente, como editora y maestra.
En 2018, cuando Guadalupe Osorno Maldonado fue nombrada secretaria de Protección Civil de Veracruz, puesto por el que en julio de 2024, fue ratificada en el cargo para el periodo 2024-2030.