El restaurante El Atracadero que estaba ubicado en Tuxpan, Veracruz, fue arrancado de su sitio de origen por la corriente del desbordamiento del río Cazones y viajó hasta 500 kilómetros.

Videos de la población de Veracruz muestran a El Atracadero estacionado en el pueblo Alvarado y otra parte en Coatzacoalcos.

Restaurante El Atracadero de Tuxpan, Veracruz luego de haber nevegado por el Golfo de México. (Especial)

El atracadero encalla en Alvarado y Coatzacoalcos en Veracruz

La navegación del restaurante El Atracadero ha sido muy perseguida por los medios locales en Veracruz porque la estructura se ve navegante por el Golfo de México como si fuera un barco moderno.

Aunque El Atracadero se dividió en partes, sorprende que el restaurante siga intacto en algunas partes de su estructura y ahora es el atractivo turístico en Veracruz.

Según información local, el restaurante fue amarrado por pescadores en la naviera Los Pinolillo en Alvarado, Veracruz a unos 340 kilómetros de Tuxpan, pero encalló solo la parte de la cocina y el baño.

Horas después desde Coatzacoalcos, Veracruz a unos 500 kilómetros de su poblado de origen, El Atracadero encalló a la altura de la colonia El Tesoro con la estructura del área de mesas y sillas.

Semar asegura que El Atracadero encallado ya no es peligro para embarcaciones

Luego de que el restaurante El Atracadero fue encallado por partes en Coatzacoalcos y Alvarado en Veracruz, la Secretaría de Marina (Semar) confirmó que ya no es un riesgo.

Tras incluso pedir ayuda para arrastrar la estructura a las costas por representar un peligro para los navegantes, la Semar señaló que ya no es un riesgo para las embarcaciones.

Ahora se cree que toda la estructura de El Atracadero está encallada, de modo que ningún otra parte del restaurante de Tuxpan estaría navegando por el Golfo de México.