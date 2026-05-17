Ariadna Montiel acusó a Jesús Alberto Valenciano García, alcalde de Delicias, Chihuahua, de presuntamente bloquear la marcha de Morena contra la gobernadora Maru Campos.

La dirigente nacional de Morena aseguró que, pese a los intentos de frenar la protesta pacífica, los participantes actuaron con responsabilidad y evitaron caer en provocaciones.

A pesar del bloqueo promovido por el presidente municipal de #Delicias para impedir que el contingente llegara a la marcha en #Chihuahua, las y los participantes actuaron con responsabilidad y evitaron cualquier provocación.



Al verse impedidos para salir del municipio,… pic.twitter.com/uEQBUasvJ0 — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) May 17, 2026

La movilización fue convocada por la dirigencia nacional de Morena para exigir que Maru Campos deje el cargo, tras los señalamientos relacionados con la muerte y el hallazgo de dos agentes de la CIA durante un operativo antidrogas realizado en Chihuahua, presuntamente sin autorización del Gobierno Federal para la participación de agentes extranjeros en México.

Incluso, integrantes del partido han señalado a la mandataria estatal por presunta traición a la patria, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

Denuncian bloqueos carreteros antes de marcha de Morena contra Maru Campos

Ariadna Montiel también denunció bloqueos en carreteras de Delicias con el objetivo de impedir el avance de la marcha pacífica en Chihuahua.

La morenista señaló a Mario Mata Carrasco, director de la Junta Central de Agua y Saneamiento del gobierno estatal, de presuntamente encabezar el cierre de carreteras y responsabilizar a agricultores de estas acciones, algo que calificó como falso.

Además, afirmó que productores agrícolas emitieron deslindes públicos para aclarar que no participaron ni respaldaron los bloqueos.

De acuerdo con un reporte de La Jornada, la secretaria general de Morena, Carolina Rangel, sostuvo que los bloqueos carreteros registrados desde la noche del 16 de mayo de 2026 en accesos a la capital de Chihuahua habrían sido organizados por el gobierno estatal encabezado por Maru Campos.

Asimismo, denunciaron que autoridades estatales habrían colocado maquinaria pesada en la zona donde iniciaría la movilización convocada por Morena.

Reportan hasta 20 mil asistentes en protesta contra Maru Campos

Pese a los bloqueos carreteros, Ariadna Montiel y el área de comunicación de Morena aseguraron que la protesta reunió a cerca de 20 mil asistentes en Chihuahua.

Durante la movilización, Morena acusó a Maru Campos de:

Violación a la soberanía y al pacto federal

Usurpación de atribuciones

Ataques a la República e infracciones graves a la Ley de Seguridad Nacional

Violar el principio de supremacía constitucional, al considerar que la Federación es la única facultada para mantener relaciones con gobiernos extranjeros

Omisión grave

Presuntamente utilizar a la Fiscalía General del Estado para destruir pruebas relacionadas con el operativo donde participaron agentes extranjeros

Hasta el momento, Maru Campos no ha respondido públicamente a estos señalamientos, solo se limitó en señalar que sigue trabajando por Chihuahua.