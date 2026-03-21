Hombre evitó una tragedia al controlar un incendio en Cinemex de Nuevo León y sorprendió a todos por su agilidad.

El incendio se registró en una sala del Cinemex ubicado en el municipio de Juárez en Nuevo León, el cual no pasó a mayores gracias a la acción inmediata de Hugo Ramos.

Hombre controla incendio en Cinemex de Nuevo León

En un video difundido por la esposa de Hugo Ramos se le ve cansado y lleno del polvo del extintor.

Hugo Ramos apagó el fuego de la sala de Cinemex con ayuda de 6 extinguidores, evitando que las llamas se propagaran y ocurriera un accidente.

“¿Cuántos extinguidores te aventastes, gordo?”, se escucha decir a la esposa de Hugo Ramos, quien confirmó que había apagado el incendio por completo.

El hombre contó que había respirado mucho humo, pero se encontraba bien: “Tragué un chin… de humo”.

En el video se puede apreciar cómo el cine estaba lleno de humo y se escuchaba la alarma de incendios.

Hugo Ramos narró en Info 7 Monterrey que se encontraba en el cine cuando una mujer salió corriendo mientras decía que había un incendio en la sala 6.

El hombre no dudó en ayudar y debido a que es cliente frecuente del cine, pudo ubicar la sala de inmediato e ingresó con un extintor.

Dado que los empleados no sabía cómo actuar, Hugo Ramos les indicó que evacuaran a las personas mientras él trataba de apagar las llamas.

Hombre apaga fuego en Cinemex de Nuevo León (TikTok)

Hugo Ramos evitó una tragedia en cine de Nuevo León

Cuando los servicios de emergencia arribaron a cine, las llamas ya estaban controladas y no hubo lesionados gracias a la rápida acción de Hugo Ramos.

“Yo no quería que fuera viral, pero ando bien apenado”, dijo Hugo Ramos sobre su acción en Cinemex.

Hugo Ramos reveló que los bomberos llegaron después de una hora del accidente .

Gracias al hombre, se evacuaron a 60 personas y no hubo intoxicados.