El DJ Martin Garrix tendrá concierto gratis en Veracruz por el Circuito Nacional de Festivales por la Paz de la Secretaría de Cultura, presidida por Claudia Curiel de Icaza.

Así como Martin Garrix, el concierto gratis en Veracruz comenzará desde las 16:00 hrs y tendrá a cinco DJs más en la previa al nacido en Amstelveen, Países Bajos.

Concierto de Martin Garrix gratis en Veracruz por la Secretaría de Cultura

Como parte del Circuito Nacional de Festival que la Secretaría de Cultura trabaja con los gobiernos de los estados de la república mexicana, Martin Garrix brindará un concierto gratis en Veracruz.

El evento llamado Festival Puerto Sonoro se realizará el sábado 18 de abril con la presentación de Martin Garrix a las 22:10 hrs, pero con un inicio desde las 16:00 hrs con las mezclas de:

Jarocho Selecter

Exodia

Jessica Audiffred

Tadeo Fernández

Sonido Famoso

Cartel del Festival Puerto Sonoro en Veracruz. (@cultura_mx)

Según la explicación de Claudia Curiel de Icaza, se decidió hacer un festival de DJs en Veracruz por petición de los jóvenes y en apoyo a los artistas de este género en el estado.

El concierto de Martin Garrix se realizará en la Macroplaza del Malecón de Veracruz y es totalmente gratuito:

Circuito Nacional de Festivales por la Paz busca impactar a 7 millones de jóvenes

Martin Garrix tendrá concierto gratuito en Veracruz, siendo este uno de los eventos con los que el Circuito Nacional de Festivales por la Paz busca impactar a 7 millones de jóvenes.

De Icaza explicó que se planean 200 festivales distribuidos en los 32 estados de la república mexicana, con el objetivo de llegar a 7 millones de jóvenes.

Si bien la secretaria informó que el objetivo es apoyar a los talentos locales a presentarse en un escenario de gran magnitud, también es brindar a los jóvenes el acceso a conciertos gratis de artistas que su boleto es elevado para adquirir en otro tipo de eventos.

La secretaria también detalló que hasta el momento han llegado a 600 mil jóvenes aproximadamente, pero con lo programado para el segundo fin de semana de abril, espera llegar al primer millón.