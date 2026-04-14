Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó la presencia de rastros de aceite e hidrocarburos en los municipios de Poza Rica y Coatzintla, en Veracruz, tras las lluvias torrenciales registradas la madrugada del 13 de abril de 2026.

De acuerdo con la empresa, se activó de inmediato un operativo de limpieza y monitoreo para atender los residuos detectados en el arroyo “Hueleque”, en Poza Rica, así como en distintas zonas del municipio de Coatzintla.

Lluvias provocan presencia de hidrocarburos en ríos y arroyos de Veracruz

El primer incidente se registró en el arroyo “Hueleque”, ubicado entre la colonia Chapultepec y la colonia 27 de Septiembre, en Poza Rica, donde se detectaron residuos de aceite derivados del rebosamiento de cárcamos naturales.

Un segundo punto afectado se localizó en la comunidad Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla, donde se reportó la presencia de hidrocarburos que alcanzaron la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en Corralillos.

Pemex informó que el origen del incidente estaría relacionado con el rebosamiento de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos–Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín, debido a las intensas lluvias.

Pemex implementa acciones de limpieza y control en Veracruz

En un comunicado, Pemex detalló que se instalaron barreras oleofílicas y marinas en la bocatoma de Corralillos y en la comunidad Benito Juárez para contener la dispersión de los residuos.

Además, se aplicaron productos biodegradables en el canal de entrada de la bocatoma para eliminar restos de aceite, y se realizaron recorridos de inspección en zonas como Palma Sola, Santa María y la desembocadura del río Cazones, donde se confirmó que no hay presencia de contaminación.

Restablecen servicio de agua tras labores de limpieza

Tras estas acciones, la CAEV restableció el bombeo de agua alrededor de las 18:15 horas del mismo día, garantizando la continuidad del servicio para la población.

Pemex también informó que mantendrá un monitoreo constante en la región, reforzará las barreras de contención en puntos críticos y continuará con la limpieza en las zonas donde aún se detectan manchas de hidrocarburos.

Asimismo, se implementará vigilancia preventiva ante posibles lluvias, con el objetivo de evitar nuevos arrastres de residuos.