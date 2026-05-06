Con un corto pero contundente mensaje, la gobernadora del estado de Veracruz, Rocío Nahle, se burló de los rumores en los que se afirma que su visa de Estados Unidos le fue revocada.

“Huyyyy que miedo!!! (sic) Déjense de locuras.” Rocío Nahle en X

Fue por medio de su cuenta de X que la mandataria estatal se pronunció por las versiones que señalan que el gobierno de Estados Unidos le restringió el acceso a su territorio.

Incluso, al expresar con tono de burla su rechazo a los rumores, Rocío Nahle pidió detener la propagación de murmullos y se lanzó en contra de la oposición.

Rocío Nahle se burla de versiones sobre retiro de visa (@rocionahle/X)

Así se burló Rocío Nahle de los rumores sobre la revocación de su visa de Estados Unidos

En octubre de 2025, la agencia de noticias Reuters reportó que al menos 50 políticos mexicanos se quedaron sin visa de Estados Unidos como parte de las medidas impuestas por Donald Trump.

En mayo de 2026, comenzaron a circular rumores en los que se asegura que la lista de servidores públicos sancionados creció con la inclusión de Rocío Nahle, quien ya reaccionó a las versiones.

Lo anterior debido a que en su cuenta de X, la gobernadora de Veracruz respondió a un tuit en el que se asegura que ya no cuenta con el documento para ingresar a Estos Unidos.

En dicha publicación, el usuario @JJDiazMachuca señaló que Rocío Nahle se habría sumado a la lista de funcionarios de Morena con visa restringida, tras lo cual le lanzó una crítica.

Ante el mensaje, la mandataria respondió de forma escueta y burlona, pues en tono sarcástico dijo tener miedo, tras lo cual pidió detener las “locuras” y aseguró que en la oposición “están derrotados”.

¿Por qué se dice que Rocío Nahle habría perdido su visa?

Cabe destacar que las versiones sobre el retiro de la visa de Estados Unidos que habría sufrido Rocío Nahle, surgen tras rumores previos sobre presuntas investigaciones en su contra.

Se tratan de versiones no confirmadas que fueron difundidas por Raymundo Riva Palacio, en las que señaló que la gobernadora y otros funcionarios estarían en la mira de Estados Unidos.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación por parte de autoridades o funcionarios de Estados Unidos, por lo que se desconoce la veracidad de los dichos.