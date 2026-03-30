Petróleos Mexicanos informó que las playas de Veracruz están listas para Semana Santa, pese al derrame registrado en el Golfo de México.

El reporte fue emitido tras acciones coordinadas entre Pemex, Secretaría de Marina, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras dependencias federales.

De acuerdo con el informe oficial, se han atendido 39 playas que abarcan 480 kilómetros de litoral, con labores intensivas de limpieza y contención.

Semar, Pemex y Profepa atienden derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco (Cortesía)

Pemex y autoridades detallan acciones tras derrame en playas de Veracruz

El operativo ha recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburos en costas, además de 40 toneladas recuperadas en altamar para evitar su llegada.

Las zonas más afectadas se ubican en municipios como Coatzacoalcos, Alvarado y Boca del Río, donde se concentraron los trabajos de limpieza y monitoreo ambiental.

Pemex aseguró que las playas se encuentran en condiciones óptimas, respaldado por testimonios locales como el de Ramiro García, habitante del Ejido El Tortuguero.

El despliegue incluyó más de 3 mil elementos, así como 46 buques y embarcaciones, además de 45 vehículos utilizados en tareas de contención y recolección.

Continúan las labores del Grupo Interinstitucional en el litoral sur de Veracruz. Playas listas y limpias para esta temporada vacacional 😎 pic.twitter.com/LqmNgNiONa — Petróleos Mexicanos (@Pemex) March 29, 2026

Sargazo en Quintana Roo complica panorama turístico en el Caribe mexicano

La Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo reportó que 24 de 40 playas del sur presentan niveles excesivos de sargazo.

En la zona norte, el impacto es menor, aunque 8 playas registran niveles críticos, mientras otras mantienen concentraciones moderadas o bajas de estas macroalgas.

Autoridades federales indicaron que se implementan estrategias con barreras y embarcaciones para contener el sargazo y explorar su aprovechamiento en sectores productivos.