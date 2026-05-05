Pablo Francisco Bedoya es un funcionario mexicano que fue nombrado como el encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa. Si quieres conocer más sobre su trayectoria, continúa leyendo.

¿Quién es Pablo Francisco Bedoya?

Pablo Francisco Bedoya Bañuelos es un servidor público mexicano que actualmente se desempeña como encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa. Fue designado en mayo de 2026 por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Velarde, como parte de ajustes en el gabinete estatal.

Antes de este nombramiento, se desempeñaba como titular de la Oficina de la Gobernadora, lo que lo posiciona como un funcionario cercano al círculo del Ejecutivo estatal y con experiencia en la coordinación política y administrativa.

También ha sido identificado como un colaborador cercano del exgobernador Rubén Rocha Moya, lo que refuerza su perfil dentro de la estructura política estatal.

¿Qué edad tiene Pablo Francisco Bedoya?

Se desconoce cuál es la edad de Francisco Bedoya.

¿Pablo Francisco Bedoya tiene esposa?

La vida de Pablo Francisco Bedoya es privada, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Pablo Francisco Bedoya?

Al desconocerse su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Pablo Francisco Bedoya tiene hijos?

La información disponible sobre Francisco Bedoya se centra en su nombramiento como encargado del Despacho de la Secretaría General de Gobierno en Sinaloa, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Pablo Francisco Bedoya?

No se han difundido ampliamente detalles sobre su formación académica.

¿En qué ha trabajado Pablo Francisco Bedoya?