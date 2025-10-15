En redes sociales se revelaron videos del restaurante El Atracadero en Tuxpan, el cual fue arrastrado ante las inundaciones y terminó apareciendo en Alvarado, Veracruz.

Y es que tal y como se revelaron en los videos e imágenes en redes sociales, el desbordamiento del río Tuxpan en Veracruz ante las inundaciones, provocó que el restaurante El Atracadero fuera arrastrado.

Restaurante El Atracadero es arrastrado desde Tuxpan hasta Alvarado Veracruz tras inundaciones

Usuarios en redes sociales han revelado la potencia de las inundaciones en Veracruz, pues la fuerza fue tal que incluso arrastró al restaurante El Atracadero de Tuxpan.

Pues ante las lluvias torrenciales que se han presentado en México por el huracán Priscila y la tormenta tropical Raymond, han afectado principalmente al estado de Veracruz al desbordarse el río Tuxpan.

Una de las imágenes más impactantes de las inundaciones en el norte de Veracruz: la crecida del río Tuxpan se llevó el restaurante El Atracadero. pic.twitter.com/wYPybv5pmQ — Pascal (@beltrandelrio) October 11, 2025

Justamente en Tuxpan, tras desbocarse el río, este terminó arrastrando a todo el restaurante El Atracadero.

La estructura del restaurante El Atracadero terminó apareciendo en Alvarado, Veracruz, es decir alrededor de 267 kilómetros aproximadamente.

De acuerdo a las imágenes, el restaurante El Atracadero llegó “intacto” hasta Alvarado, Veracruz desde Tuxpan tras ser arrastrado por el río el pasado viernes 10 de octubre.

Sin embargo, de acuerdo al director de Protección Civil de Alvarado, Daniel Eduardo Romero Pilar, el restaurante El Atracadero fue visto por pescadores a 8 kilómetros en la costa este de Alvarado y Antón Lizardo.

Posteriormente, los trabajos para arrastrar la estructura del restaurante El Atracadero, fueron realizados por elementos de la Marina, quienes lo dejaron en el muelle de Alvarado.

El restaurante El Atracadero es uno de los más famosos de Tuxpan, el cual fue fundado en 1979, el cual estaba ubicado en el Bulevar Reyes Heroles y era aclamado como uno de los mejores por sus platillos.