Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz se molesta al ser cuestionada por seguro contra desastres en su estado tras las fuertes lluvias.

En redes sociales circula un video de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz notablemente molesta y apresura ante la emergencia que dejaron las lluvias en su entidad.

Este video ha generado todo tipo de comentarios con la gobernadora de Veracruz, quién ha estado supervisando junto con el Gobierno federal los trabajos de limpieza en las diferentes comunidades afectadas.

Rocío Nahle se molesta al ser cuestionada por seguro contra desastres en Veracruz dice que “no es cuestión de dinero”

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle fue captada por medios de comunicación en medio de la emergencia por las fuertes lluvias donde fue cuestionada por las versiones periodísticas que indicaban la cancelación del seguro contra desastres.

Lo que habría causado presuntos retrasos en el actuar del gobierno veracruzano ante emergencias por desastres naturales como el de las lluvias.

En cuanto la gobernadora Rocío Nahle recibió la pregunta soltó un par de carcajadas y en vez de responder rápidamente comenzó a buscar gente cercana a su equipo, y de la Secretaría de Marina (Semar) porque tendría posiblemente una reunión con ellos.

Todo esto frente a las cámaras, mientras la reportera que le cuestionó del tema del seguro contra desastres en Veracruz sólo la seguía en búsqueda de una declaración.

Después la gobernadora Rocío Nahle se volteó hacia la reportera y le respondió de manera seria asegurando que no era una cuestión de dinero, que ese no era el problema.

"Quiero decirles algo, esto no es cuestión de dinero, ese no es el problema" Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz

La respuesta de la gobers sobre los seguros catastróficos. De repente me acordé de Javier Duarte. Así respondía cuando se enojaba y groseramente nos dejaba con la palabra en la boca. Cero formas, harta soberbia. #Veracruz pic.twitter.com/DGt96KgGrx — Lulú reportera🚴‍♀️ (@lulu_reportera) October 15, 2025

De inmediato la gobernadora Rocío Nahle se volteó con las personas que iba a reunirse para atender esta emergencia en Veracruz sin dar más explicaciones al respecto.

Por lo que dejó a la reportera local con el micrófono en la mano sin recibir más respuesta.