La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, desmintió que integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hayan entregado despensas a los damnificados por las fuertes lluvias que afectaron al estado de Veracruz.

“No, o sea no, nos han comentado que eso no lo han visto. O sea ahorita nosotros estamos en campo con este característico chaleco color caqui que usan nuestros servidores de la nación (...) Ayer justo pregunté a los servidores de la nación de Tihuatlán, Veracruz si ellos había conocido o si la gente les ha comentado y ellos nos comentan que no. Algunos de ellos me decían que no tiene nada que ver con aquí porque aquí estaba todo mojado con lodo, la gente está en otras condiciones que se ven en los videos” Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar

En entrevista con Ciro Gómez Leyva por Radio Fórmula, Montiel aclaró que durante los recorridos realizados por los servidores de la nación para el levantamiento de censos, no se ha registrado ninguna intervención de grupos del crimen organizado.

La funcionaria federal respondió así al video viral difundido en redes sociales donde presuntos miembros del CJNG aparecían repartiendo víveres en Tihuatlán, Veracruz, uno de los municipios más golpeados por las inundaciones recientes.

Ariadna Montiel reiteró que la atención a los damnificados por inundaciones está siendo coordinada exclusivamente por el Gobierno de México y las autoridades locales.

Montiel explicó que los servidores de la nación, quienes desde el 13 de octubre realizan censos casa por casa para apoyar a los damnificados, no han observado ninguna entrega de víveres por parte de grupos del crimen organizado.

Al consultar directamente a los servidores, la funcionaria señaló que estos reportaron condiciones muy distintas a las mostradas en el video viral que circula en redes sociales, ya que “en Tihuatlán todo sigue mojado y con lodo”, mientras que en las imágenes difundidas se aprecia una calle pavimentada y seca.

Ante la controversia, Montiel reiteró que el apoyo del Gobierno de México continuará llegando a las zonas afectadas de Veracruz.Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 15 de octubre que tampoco ha recibido reportes sobre la supuesta entrega de despensas por parte del CJNG.