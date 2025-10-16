El desastre en Veracruz se pudo prevenir, ya que además de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el meteorólogo Isidro Cano Luna emitió alertas por lluvias.

Como se dio a conocer, desde el 9 de octubre Conagua advirtió de fuertes lluvias, sin embargo, las autoridades de Veracruz no alertaron a la ciudadanía, ni siquiera a las zonas de riesgo.

Derivado de esto y tras minimizar el desbordamiento del río Cazones, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, junto con el alcalde de Poza Rica, han sido blancos de críticas.

Isidro Cano Luna se sumó a las alertas antes del desastre en Veracruz

En medios de comunicación se mencionó que las fuertes lluvias fueron alertadas por un meteorólogo local, Isidro Cano, quien señaló un disturbio tropical en el Golfo de México y dejó un desastre en Veracruz.

Isidro Cano emitió diversas alertas de lluvias en Veracruz (Isidro Cano Luna vía Facebook)

Tal como compartió en su perfil de Facebook, Isidro Cano Luna advirtió de dicho disturbio que traería fuertes lluvias en Veracruz el 8 de octubre desde dos días antes de las inundaciones.

Sin embargo, Isidro Cano Luna no sólo alertó de las fuertes lluvias Veracruz y San Luis Potosí, también de los altos niveles del río Cazones que terminó desbordándose.

Así como de la emergencia que representaba el desfogue de las presas en Veracruz, que se alertó con sólo 5 horas de anticipación que como explicó Isidro Cano Luna, no da tiempo de evacuar.

Habitantes de Veracruz confirman que no les avisaron de fuertes lluvias y desbordamientos

Isidro Cano Luna también ha compartido diversos testimonios de los habitantes de Veracruz, en donde confirman que no se les avisó de parte del gobierno de las lluvias por el disturbio.

Aunado a la falta de alertas para la prevención por lluvias intensas, señalaron que tampoco se dio aviso del desbordamiento del río Cazones que llegó en la madrugada.

En redes se ha señalado que fue el trabajador de la planta de Pemex, Jesús Escamilla, quien activó la alarma sin permiso de sus superiores, por la emergencia que representaba el desbordamiento.

En redes sociales también apuntaron que esta alerta, que contradice lo mencionado por el gobierno de Veracruz, les salvó la vida al despertarlos antes de la llegada del agua.