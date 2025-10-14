Fernando ‘El Pulpo’ Remes, alcalde de Poza Rica, Veracruz, habría pagado 14 millones de pesos en el año 2023 para construir un muro de contención en el Río Cazones.

De acuerdo con el periodista Jorge García Orozco, a pesar de la millonaria cifra, únicamente se avanzó un 10% de la construcción del muro de contención, lo que resultó insuficiente para mitigar el impacto del agua.

Al momento, el “ligero desborde” del Río Cazones, como lo calificó la gobernadora Rocío Nahle, ha dejado cientos de familias damnificadas en Veracruz, así como:

29 muertos

18 desaparecidos

40 municipios afectados

Inundaciones en Poza Rica

“Que me metan a la cárcel”, dice Fernando ‘El Pulpo’ Remes al hablar del muro de contención en el Río Cazones

En redes sociales circula un video en el que Fernando ‘El Pulpo’ Remes admite que no se terminó la construcción del muro de contención en el Río Cazones, en Poza Rica.

“Lo tienen parado, y ha de haber habido presupuesto para ello y se lo fregaron, ni modo. Están grabando, que me metan a la cárcel“, dijo el alcalde de Poza Rica en plena reunión.

Sin embargo, Fernando ‘El Pulpo’ Remes también dijo que “buscaría la manera” de continuar con las obras en el hombro derecho del Río Cazones, obra que empezó en 2023 por el contratista Adrián Ulises Hernández Falcón.

Esta obra que solo avanzó un 10% pese a su inversión de 14 millones de pesos, incluía obras como:

Áreas de esparcimiento

Ciclovías

Andador Peatonal

Módulos sanitarios

Se estima que más de 50 municipios del norte de Veracruz fueron afectados por las inundaciones , mientras que el gobierno de Rocío Nahle no tiene seguro que respalde las pérdidas materiales de los veracruzanos.