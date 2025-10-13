Rocío Nahle, la gobernadora de Veracruz, generó gran indignación en su estado al afirmar que las inundaciones en Poza Rica se debieron a que “se desbordó ligeramente” el río Cazones.

Su comentario le valió fuertes críticas a Rocío Nahle debido a que ese “ligero desborde”, como ella lo calificó, ha dejado hasta el momento cientos de familias damnificadas en Veracruz, así como:

29 muertos

18 desaparecidos

40 municipios afectados

Esta no es la primera vez que Rocío Nahle enfrenta reclamos por sus declaraciones, pues sobre la muerte de Irma Cruz, la taxista secuestrada por el crimen, la gobernadora se limitó a decir: “les guste o no, murió de un infarto”.

Al ser cuestionada sobre las inundaciones en varios municipios de Veracruz, principalmente en Poza Rica, la gobernadora Rocío Nahle mencionó que se debió a que “se desbordó ligeramente” el río Cazones.

“Ahorita por la mañana. Así que tenemos una situación en la que se desbordó ligeramente el río Cazones“ Rocío Nahle

Sin embargo, esta declaración de Rocío Nahle contrasta con las imágenes y videos que se viralizaron en redes sociales, donde se veían personas luchando por su vida, cuerpos sin vida, autos y animales arrastrados, etc.

Se estima que más de 50 municipios del norte de Veracruz fueron afectados por las inundaciones, mientras que el gobierno de Rocío Nahle no tiene seguro que respalde las pérdidas materiales de los veracruzanos.

Según la gobernadora, en su estado se han desplegado apoyos como: