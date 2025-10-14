Las lluvias dejaron zonas devastadas, por lo que varios han acudido a la llamada de auxilio, como el youtuber Yulay; sin embargo, denunció que habría bloqueo de ayuda en Veracruz.

El paso del huracán Priscilla dejó cinco estados afectados, que dejaron al menos 64 muertos y contabilizan 65 desaparecidos, más los incontables daños por inundaciones y las fuertes lluvias.

Y es que en Veracruz, las intensas lluvias provocaron el desbordamiento del Río Cazones durante la noche del 10 de octubre, lo que dejó severas afectaciones, lo que convocó a Yulay y otros creadores de contenido.

Yulay denuncia bloqueo de ayuda para zonas afectadas en Veracruz; esto pasó

En redes y ante la emergencia en Veracruz, se viralizó un video del creador Yulay, quien viajó al estado para llevar agua y el Ejército tenía un bloqueo de ayuda.

Aunque no lo mencionó en sus redes, quien grabó el video destacó que ni el Ejército ni la Marina permitió el paso de sus 2.5 de toneladas de agua potable embotellada.

Por lo mismo, preguntó a dónde podría ir para entregar personalmente a los damnificados, por lo que los veracruzanos señalaron que podría acudir a Álamos.

Y también recomendaron a Yulay evitar a las autoridades en su recorrido en Poza Rica, ya que estarían almacenando la ayuda en el ayuntamiento.

¡Poca madre se confirma que gobierno no deja pasar ayuda a la zona de desastre en Poza Rica! La página "Poza Rica Trending" grabó el momento en que desviaron al YouTuber "Yulay" que llegó con víveres. Reporteros lo están ayudando para guiarlo por rutas alternas pic.twitter.com/9n4eKbH6fR — Rodrigo Barranco (@rodrigo_dector) October 12, 2025

Yulay no fue el único: Hay otras denuncias sobre dificultades para llevar ayuda para Veracruz

Sin embargo, Yulay no habría sido el único cuya ayuda fue bloqueada tal como declaró el reportero Cazafantasmas en un video, con la afirmación de que Rocío Nahle anunció vías libres por emergencia.

Sin embargo, en las casetas continúa el cobro de hasta 600 pesos, y en su caso, transportaba a la zona seis vehículos de gran tamaño que llevaban víveres a Poza Rica, denuncia a la que se sumó Paponas.

Por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, también señaló en redes que habría enviado elementos de Protección Civil para ayudar en Veracruz.

Lo cual fue negado por Rocío Nahle, al señalar que ni siquiera se había comunicado con ella, a diferencia de otros gobernadores de Morena.