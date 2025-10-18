Vecinos denuncian que desde que comenzó la emergencia, la alcaldesa de Álamo, Veracruz, Blanca Lilia Arrieta, no se ha aparecido en las zonas afectadas.

El pasado 8 de octubre, un disturbio en el Golfo de México y las lluvias de Priscilla dejaron 40 municipios afectados y el desbordamiento del río Cazones, que dejó devastación en Álamo.

Sin embargo, en medio de la emergencia, la alcaldesa de Álamo no ha brindado ayuda, no se ha pronunciado en redes sociales y fue vista comprando maquillaje.

¿Quién es Blanca Lilia Arrieta?

Blanca Lilia Arrieta Pardo es la alcaldesa de Álamo, Veracruz por Morena y cuyo periodo abarcó desde 2022 y finalizaría para este 2025.

Aunque su periodo estaría marcado por algunas irregularidades que denunciaron los regidores y ediles de Álamo, por lo que exigieron juicio político contra Blanca Lilia Arrieta.

Blanca Lilia Arrieta, alcaldesa de Álamo, fue vista comprando en Sephora en medio de la emergencia (Redes sociales)

Y es que como declararon en su video, Blanca Lilia Arrieta se ausenta regularmente por presuntos viajes fuera del país, aunado a que tiene denuncias de acoso contra trabajadores.

Asimismo, ante la emergencia en Veracruz y en especial en Álamo, en donde los vecinos denuncian personas muertas en las calles y falta de alimentos, agua y ayuda, Blanca Lilia Arrieta no ha aparecido.

¿Qué edad tiene Blanca Lilia Arrieta?

Sin embargo, la información de Blanca Lilia Arrieta en la página del ayuntamiento no se encuentra disponible, por lo que no es posible informar su edad.

¿Quién es el esposo de Blanca Lilia Arrieta?

En sus redes sociales, Blanca Lilia Arrieta menciona que está casada.

¿Quién es Lilia Arrieta? Alcaldesa de Álamo, Veracruz (Lilia Arrieta vía Facebook)

¿Blanca Lilia Arrieta tiene hijos?

Acorde con lo señalado por los regidores en su denuncia, Blanca Lilia Arrieta tendría una hija, a quien ha promocionado en actos públicos en un intento de que se convierta en alcaldesa de Álamo.

¿Qué estudió Blanca Lilia Arrieta?

Blanca Lilia Arrieta está titulada en Arquitectura por la Universidad Veracruzana.

¿En qué ha trabajado Blanca Lilia Arrieta?

Antes de convertirse en alcaldesa de Álamo, Blanca Lilia Arrieta contendió para ser diputada local, aunque perdió y previo a ello, era funcionaria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.

¿Quién es Lilia Arrieta? Alcaldesa de Álamo (Lilia Arrieta vía Facebook)

Blanca Lilia Arrieta es vista comprando maquillaje en Sephora en medio de la emergencia

Aunado a las denuncias de los ediles, Blanca Lilia Arrieta fue captada en un centro comercial, en una sucursal de Sephora en medio de la emergencia en Álamo.

Tal como se viralizaron las imágenes, Blanca Lilia Arrieta habría comprado en dicha tienda de maquillaje, cuya sucursal más cercana acorde con Google Maps sería la del puerto de Veracruz.

Las imágenes de Blanca Lilia Arrieta han causado indignación en redes, ya que como se mencionó, tampoco se ha pronunciado sobre labores de ayuda a nivel municipal.

Esto pese a que los vecinos de Álamo apuntan que no tienen alimentos y habría cuerpos en estado de descomposición en las calles entre los escombros, por lo que urgen labores de limpieza y ayuda.

Los vecinos de Álamo han denunciado que la alcaldesa no se ha aparecido en medio del caos, aunque tampoco estaría en el municipio ya que acudieron a dejar escombros y basura a su casa.