Protección Civil advirtió este 16 de octubre de 2025 sobre posibles desalojos debido a que el Río Pánuco ha superado su nivel crítico, motivo por el que se procedió a activar la alerta en Tampico.

Los primeros reportes refieren que el Río Pánuco alcanzó los 7.34 metros, rebasando por 4 centímetros el nivel crítico recomendado por la Conagua; debido a esto, se mantienen en vigilancia los municipios:

Tampico

Ciudad Madero

Pueblo Viejo

Según señaló el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, se mantienen los recorridos preventivos y la habilitación de albergues para actuar con anticipación y proteger a la población.

Alerta en Tampico: Río Pánuco supera nivel crítico y Protección Civil advierte desalojos (Protección Civil de Tampico)

Autoridades se preparan para evacuar ante la subida del Río Panuco

Luis Gerardo González de la Fuente, coordinador general de Protección Civil de Tamaulipas, dijo que ante una posible emergencia por la subida del Río Pánuco ya se han habilitado refugios temporales en:

Tampico

Madero

En razón a ello, las autoridades recomiendan a los pobladores tener lista una mochila de emergencia con documentos, ropa y objetos importantes para trasladarse a un refugio temporal.

Las autoridades de Tamaulipas mantienen alerta permanente por la creciente del Río Pánuco, que podría alcanzar su punto más alto este domingo 19 de octubre de 2025 en Tampico,