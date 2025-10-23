Lilia Arrieta, alcaldesa de Álamo, informó a través de un video en redes sociales los avances y acciones que se realizan en este municipio de Veracruz luego de las afectaciones por las lluvias.

Pese a esto, la presión contra Lilia Arrieta sigue creciendo, pues usuarios en redes comentaron su video pidiendo que renuncie a la presidencia municipal e incluso piden que vaya a prisión.

“Por dignidad, renuncia”, le piden a Lilia Arrieta, alcaldesa de Álamo, tras lluvias en Veracruz

Usuarios en redes comentaron un video de Lilia Arrieta, alcaldesa de Álamo, Veracruz, pidiendo su renuncia, pues la acusan de que no ha sabido manejar la crisis de lluvias en el municipio.

En el video, Lilia Arrieta explicó que se ha trabajado desde antes de las lluvias y reconoció el labor de la policía municipal, así como el del ejército, tras la contingencia que se vivió.

Sin embargo, usuarios en redes sociales han expresado que no se les avisó y que, tras las inundaciones, nunca se le vio recorriendo las calles para ver los daños, por lo que piden su renuncia.

“Por dignidad, renuncia y devuelve lo robado” “Metanla a la cárcel” “No tienes vergüenza” “Renuncia si no puedes con la responsabilidad y el cargo”, se leen algunos comentarios.