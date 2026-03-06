El subsecretario de Desarrollo Energético Sostenible de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades) de Tabasco informó que ya denunciaron el derrame de petróleo en las costas del municipio de Cárdenas.

Pese a derrame de petróleo, la playa de Paraíso y Sánchez Magallanes siguen abiertas.

Tabasco denuncia derrame de petróleo ante la ASEA

Gary Leonardo Arjona Rodríguez, el subsecretario de Desarrollo Energético Sostenible de Tabasco, informó que están enterados del derrame de petróleo en las costas cerca de Cárdenas, mismo que ya fue reportado.

Rodríguez señaló que tras ir al sitio en las costas de Paraíso, se confirmó y se denunció a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambientes (ASEA) que es la dependencia correspondiente que deberá dar solución.

“Estamos en espera de que la ASEA haga lo propio. Sabemos que también la Marina ha hecho lo propio con levantamientos en toda la costa”. Gary Leonardo Arjona Rodríguez, subsecretario en Semades.

Sin embargo, dijo que ya había personal contratado por Petróleos Mexicanos (Pemex) que estaba haciendo la “recolección” del petróleo derramado, pero Semades también realizó el “levantamiento técnico”.

El funcionario de Tabasco explicó que fueron pescadores de las costas del municipio de Paraíso en Cárdenas, quiénes les alertaron sobre el derrame de petróleo.

Por otra parte, apuntó que así como en la costa de Paraíso, también existieron denuncias en Sánchez de Magallanes donde se hizo la misma tarea antes citada.

Playas de Paraíso y Sánchez Magallanes están abiertas, pese a derrame de petróleo

El derrame de petróleo en la costa de Paraíso y Sánchez Magallanes ya fue denunciada por Tabasco, aunque la playa sigue abierta porque la presencia “no es significativa”.

Rodríguez apuntó que las autoridades no han anunciado el cierre de las playas, pero se mantienen pendientes en caso de que el gobierno de Tabasco tenga que hacerlo.

“No hay una presencia tan significativa que haya llevado a las autoridades competentes a emitir una restricción”. Gary Leonardo Arjona Rodríguez, subsecretario en Semades.

Por otra parte, aseguró que hoy 6 de marzo de 2026 se acercarían a los pescadores de Paraíso para escuchar sus inquietudes, atenderlas y tener de conocimiento de primera mano la magnitud del problema.