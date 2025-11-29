Un derrame de hidrocarburo se reportó el río Cazones, en el estado de Veracruz, generando preocupación entre los habitantes de Poza Rica.

De acuerdo con el reporte, resultó contaminada la bocatoma de agua el río Cazones que abastece a los municipios de Poza Rica y Coatzintla.

Ante esta situación, autoridades de Veracruz tomaron la decisión de suspender el servicio de agua potable desde la madrugada.

La suspensión busca proteger la salud de la población, aunque no se sabe cuánto tiempo tomará descontaminar el río y restablecer el servicio.

Derrame de hidrocarburo (Semar / Cortesía Secretaría de Marina)

Derrame de hidrocarburo en río Cazones deja sin agua a Poza Rica y Coatzintla

Las autoridades están investigando el origen de la fuga y han solicitado la intervención de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la contención y limpieza del derrame, aunque aún no se ha emitido un comunicado oficial de la empresa estatal.

Este nuevo incidente agrava las condiciones que ya enfrentan los habitantes de la región, quienes se quedaron sin acceso al agua. Ante la emergencia, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz pidió a la población racionar el agua disponible. Las brigadas municipales siguen monitoreando la zona de captación en Corralillos.

La suspensión del servicio es una medida preventiva para salvaguardar la salud pública, pero resalta la vulnerabilidad de las comunidades dependientes de ríos y pozos en áreas petroleras, que enfrentan riesgos constantes por derrames y contaminación. Este incidente reabre el debate sobre la fragilidad de los sistemas de abastecimiento de agua en ciudades petroleras, como Poza Rica, que están expuestas a crisis ambientales recurrentes debido a la infraestructura petrolera.