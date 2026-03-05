El derrame de petróleo que comenzó en playas de Veracruz se ha extendido en al menos 170 kilómetros sobre el litoral, provocando afectaciones en las costas de Tabasco.

Este derrame petrolero afecta a al menos 9 comunidades pesqueras en plena época de cuaresma, pues la presencia del hidrocarburo ha provocado que muchos peces se vayan de la zona e incluso la muerte de éstos.

Pescadores de Tabasco afectados por derrame petrolero

Pescadores de Tabasco se sumaron a las denuncias por afectaciones derivadas del derrame de petróleo que inició en Veracruz.

De acuerdo con la Federación de Cooperativistas Pesqueros de la Villa Sánchez Magallanes, la contaminación por el derrame de petróleo afecta por lo menos 25 km de la costa de Tabasco, es decir, al menos 9 comunidades pesqueras en municipios como:

Cárdenas

Paraíso

Wilbert Cosmópulos López, presidente de la federación señaló para Azteca Noticias que el derrame de petróleo es preocupante, pues no sólo se trata de contaminación en la playa, sino de un ecocidio, pues varias especies marinas ya están muriendo.

Los pescadores de la región han reportado peces y tortugas muertas en diferentes zonas de la costa afectada.

Asimismo, pescadores de Veracruz reportaron que la contaminación llegó a la laguna del Ostión en Pajapan; donde suele realizarse la pesca de:

almejas

camarón

lisa

chucumite

robalo

Derrame de petróleo que afecta Tabasco y Veracruz habría iniciado en Campeche

Por otra parte, investigadores consultados por Proceso señalaron que desde el 20 de febrero identificaron una mancha de petróleo a 37 km mar adentro frente a las costas de Campeche.

De acuerdo con los investigadores, esta mancha podría estar relacionada con la infraestructura petrolera de Pemex desde donde, con la corriente marina, se dispersó hacia Tabasco y Veracruz.

Sin embargo, Pemex ha asegurado que no hay ningún daño a la infraestructura petrolera, de acuerdo con sus últimas inspecciones en las zonas donde se ha denunciado el derrame.