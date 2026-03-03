Petróleos Mexicanos (Pemex) aseguró que no ha habido ningún derrame en las playas del sur de Veracruz pese a la denuncia de contaminación de pescadores.

“Tras realizar inspecciones técnicas en sus instalaciones, no se ha detectado fuga o derrame alguno. La infraestructura en la región opera con normalidad y en condiciones seguras” Pemex

De acuerdo con las denuncias de pescadores de Veracruz y Tabasco, sus embarcaciones, así como sus redes se vieron afectadas por un fuerte derrame de petróleo, que además afectó la pesca.

Pemex descarta derrame de petróleo en Veracruz; no hay incidentes en playas

De acuerdo con Pemex, se realizó un recorrido por la zona sur del estado de Veracruz ante la denuncia de los pescadores.

Durante los recorridos de verificación en zonas costeras, los trabajadores no localizaron ninguna afectación en la infraestructura petrolera.

La revisión se realizó tanto por tierra como por agua, “conforme a los protocolos de seguridad industrial, protección ambiental y atención a comunidades”, sin encontrar ningún material derramado o alguna afectación.

“En estas acciones participaron áreas operativas y de seguridad, en coordinación con las instancias competentes. Como resultado, se confirmó que las instalaciones ubicadas en la zona sur del estado mantienen su operación habitual, sin evidencia de incidentes asociados a su infraestructura” Pemex

Asimismo, señaló que Pemex mantendrá una vigilancia permanente en sus centros de trabajo, así como con la colaboración con las autoridades correspondientes para “esclarecer el origen del material reportado, con prioridad en la seguridad, el cuidado ambiental y la información oportuna a la ciudadanía”.

Cierran playas de Veracruz por derrame de petróleo

A pesar de que Pemex confirmó no haber localizado ningún derrame en la zona sur de Veracruz, algunas playas tuvieron que ser cerradas.

Fue el municipio de Pajapan el encargado de cerrar la franja costera ante la confirmación del derrame de petróleo en:

Playa Linda

Playa hermosa

Jicacal

Esto luego de que los pescadores que denunciaron el hallazgo presentaran síntomas en la zona que tuvo contacto con el hidrocarburo como: