Gracias a una agenda de bienestar animal impulsada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), liderado por el dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello, el Estado de México contará con un Registro Único de Animales de Compañía y el Certificado de Bienestar Animal.

Este registro viene establecido dentro de la recientemente aprobada Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, la cual tiene como objetivo endurecer sanciones contra el maltrato animal y proteger la integridad de las mascotas.

Partido Verde impulsa modelo de protección animal en México

Desde el Congreso local del Estado de México, el Partido Verde ha logrado implementar un sistema para identificar a los animales de compañía y poderlos vincular con una persona responsable.

De acuerdo con la nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal, este certificado será obligatorio y de manera gratuita, donde se integrará información como el historial médico, origen del animal y datos de la persona responsable.

Asimismo, cada animal de compañía contará con una Clave Única de Registro para darle seguimiento a su cuidado, con el fin de fortalecer los mecanismos de protección y supervisión del estado de salud y condiciones.

Por otra parte, se dio a conocer que los Centros de Control y Bienestar Animal podrán expedir certificados a animales en situación de abandono que estén en proceso de adopción.

“Hoy no solo estamos sancionando el maltrato, estamos construyendo un sistema que permite prevenirlo y atenderlo de raíz. Se trata de ordenar, proteger y generar responsabilidad” Pepe Couttolenc, dirigente del PVEM en el Edomex

De acuerdo con cifras oficiales, en México el 69.8% de los hogares tiene al menos un animal de compañía; sin embargo, millones de ellos están abandonados, por lo que el Partido Verde hizo un llamado a garantizar políticas que impacten en su bienestar.

Con la implementación del Registro Único de Animales de Compañía y el Certificado de Bienestar Animal, el Estado de México se convierte en referente nacional en impulsar estrategias que garanticen una vida digna para los animales de compañía. Al mismo tiempo que el PVEM reafirma su compromiso de generar cambios en beneficio de todas y todos los habitantes mexiquenses, así como de los seres sintientes.