Se registró un incendio en Plaza Fiesta Las Palmas, en Los Mochis, Sinaloa; se menciona hasta el momento 5 muertos, personas intoxicadas y varias más atrapadas.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el incendio comenzó en la zona de cocina de un local dentro de la Plaza Fiesta Las Palmas, alrededor de las 14:00 horas.

Asimismo, se señala que el fuego tuvo como origen la tienda Ley y derivado de su cercanía con los departamentos de ropa y juguete, el incendio se propagó a gran velocidad.

Tal como se observa en videos, el incendio provocó el pánico entre los visitantes de la Plaza Fiesta Las Palmas, por lo cual también hay varios lesionados.

Incendio en Plaza Fiesta Las Palmas deja al menos 5 muertos y varios heridos

De manera extraoficial se señala que el incendio en Plaza Fiesta Las Palmas ha dejado cinco decesos, sin confirmación del titular de Protección Civil del Estado de Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa ya compartió el listado de los heridos, su identidad y los hospitales a los que fueron trasladados, todo de manera preliminar.

El titular de Protección Civil de Sinaloa, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, informó sobre una fuerte movilización de servicios de emergencia en las inmediaciones.

También se reporta una fuga de gas en la Plaza Fiesta Las Palmas, por lo cual, Protección Civil de Sinaloa ha comenzado a desalojar a personal y medios.

Incendio en Plaza Fiesta Las Palmas deja al menos un muerto y varios heridos (Fiscalía de Sinaloa)

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