La Fiscalía General del Estado de Veracruz señaló a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste como el presunto autor intelectual del asesinato de Roxana Guzmán.

La madre de la periodista, Rubicelia Ramírez, reconoció la labor de la Fiscalía de Veracruz; sin embargo, resaltó que espera resultados reales y exigió que “no se trate de un chivo expiatorio”.

Cabe señalar que la Fiscalía solicitó al Congreso de Veracruz el desafuero del alcalde Raúl González Martínez para retirar la protección constitucional del funcionario y pueda iniciarse un proceso en su contra.

Roxana Guzmán, fundadora del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en su casa ubicada en el municipio de Nanchital, Veracruz, el 2 de junio de 2026; un mes después, el 3 de julio, su cuerpo fue localizado en Molocán.

Fiscalía de Veracruz pide desafuero de Raúl González Martínez por asesinato contra Roxana Guzmán

La Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, ante su presunta participación en el crimen cometido contra Roxana Guzmán.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado, el alcalde de Movimiento Ciudadano (MC) sería el autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista veracruzana.

La Fiscalía resaltó que busca que se le retire el fuero al alcalde para poder investigar su presunta participación en el homicidio de Roxana Guzmán y, de ser el caso, ejercer acción penal en su contra.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Roxana Guzmán habría tenido en su poder una fotografía en la que aparecía Raúl González Martínez portando un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército que el alcalde no quería que se hiciera pública.

Asimismo, se señaló que documentos entregados al Congreso de Veracruz en esta solicitud señalan que el alcalde habría contactado a “Shelby”, líder operativo del Grupo Sombra, para pedir que se cometiera el crimen contra la periodista Roxana Guzmán.

Roxana Guzmán es una de los 6 periodistas asesinados en México hasta el 22 de julio de 2026.