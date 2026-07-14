El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que “no habrá impunidad” en el asesinato de la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán y anunció la detención de ocho presuntos implicados, entre ellos cuatro policías municipales.

“En el gobierno de México no habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal. La instrucción de la presidenta es esclarecer plenamente los hechos, garantizar justicia para Roxana Guzmán y su familia y detener a todas las personas responsables de este crimen.” Omar García Harfuch

Las autoridades reportan avances significativos en las investigaciones del homicidio de Roxana Guzmán ocurrido en Veracruz, donde la periodista fue privada de la libertad y posteriormente asesinada.

Omar García Harfuch enfatizó el compromiso del gobierno federal para esclarecer completamente los hechos y llevar a todos los responsables ante la justicia, enfatizando en que no habrá impunidad.

Harfuch promete justicia por asesinato de Roxana Guzmán en Veracruz

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención de ocho implicados en el secuestro y homicidio de la periodista de Veracruz, Roxana Berenice Guzmán.

“En Veracruz, las instituciones del gabinete de seguridad en coordinación con la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado, trabajan en coordinación para dar seguimiento a la investigación por la desaparición y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Mediante trabajos de inteligencia, desarrollados principalmente por la unidad de inteligencia naval, investigación y operaciones coordinadas del gabinete de seguridad, fue posible identificar a los responsables y ejecutar diversas órdenes de aprehensión.” Omar García Harfuch

Durante la conferencia de prensa de este 14 de julio, Harfuch presentó detalles de las detenciones y mostró fotografías de los presuntos implicados en el caso de Roxana Guzmán.

Las acciones forman parte de un operativo coordinado que busca desmantelar posibles redes de complicidad en el caso, que ha generado indignación en el gremio periodístico y en la sociedad veracruzana.

Harfuch reiteró que las investigaciones continúan abiertas para identificar a cualquier otro participante y garantizar que se aplique todo el peso de la ley, y subrayó que “no habrá impunidad”, en un mensaje directo a quienes atentan contra la libertad de expresión.

El caso de Roxana Guzmán ha puesto el reflector sobre la violencia contra periodistas en Veracruz, una de las entidades con mayor riesgo para comunicadores en México; organismos de derechos humanos y asociaciones de prensa han exigido resultados rápidos y transparentes.