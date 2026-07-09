La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que 8 personas a las que se le señala por estar presuntamente implicadas en el caso de Roxana Guzmán, ya fueron vinculadas a proceso.

De acuerdo con la fiscalía estatal, la vinculación a proceso en contra de los detenidos, se emitió luego de que un juez consideró que los elementos presentados son suficientes para proceder.

Cabe destacar que en seguimiento al caso de Roxana Guzmán, periodista que fue secuestrada y asesinada, las autoridades del estado de Veracruz han detenido a 8 personas.

8 detenidos por caso Roxana Guzmán (@fgeveracruz)

Juez ordena vinculación a proceso contra 8 detenidos por caso Roxana Guzmán

Las 8 personas que las autoridades del estado de Veracruz han detenido por su presunta participación en el caso de Roxana Guzmán, fueron vinculadas a proceso por un juez.

Lo anterior debido a que en audiencia celebrada el 9 de julio, se determinó que hay elementos de prueba suficientes para establecer su probable participación en el secuestro y asesinato de la periodista.

Despiden a Roxana Guzmán en Nanchital (@RadioHit923/ X)

De la misma forma y al emitir la orden de vinculación a proceso, el impartidor de justicia resolvió ratificar la medida de prisión preventiva oficiosa que se había fijado semanas atrás.

En consecuencia, el juez encargado del caso Roxana Guzmán resolvió que los 8 imputados continúen su proceso judicial mientras permanecen en prisión.

Ellos son los 8 vinculados a proceso por el caso Roxana Guzmán

Durante diferentes acciones, las autoridades del estado de Veracruz han detenido hasta el 9 de julio, a un total de 8 personas señaladas por su presunta participación en el caso Roxana Guzmán:

Javier Iván “N”, alias Delta 1, presunto integrante del Grupo Sombra, señalado como uno de los líderes operativos en el secuestro

José del Carmen “N”, alias Delta 7, miembro del mismo grupo, acusado de participar en la logística del cautiverio

Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, vinculado a la ejecución material del homicidio

Karen Monserrat “N”, alias La Hiena, presunta colaboradora del grupo y acusada de vigilar y trasladar a la víctima

Julio César “N”, policía municipal de Ixhuatlán del Sureste, señalado por proveer apoyo logístico durante el cautiverio

Luis Enrique “N”, también policía municipal, acusado de suministrar combustible a los captores

Juan Carlos “N”, policía municipal, señalado por colaborar en la vigilancia del lugar donde estuvo retenida

Ismael “N”, policía municipal, acusado de proporcionar alimentos a los integrantes del grupo durante el cautiverio

Se debe resaltar que los policías detenidos, se encuentran recluidos en el penal de La Toma en Amatlán de los Reyes, mientras que los integrantes del Grupo Sombra están en varias cárceles estatales.