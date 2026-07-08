Asesinato de Roxana Guzmán debe investigarse con perspectiva de género, exige Laura Itzel Castillo

La senadora y futura titular de la Secretaría de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, exigió que el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en el estado de Veracruz debe investigarse con perspectiva de género.

Adicional, la senadora de Morena instó a las autoridades a que no exista revictimización durante la investigación por el asesinato de Roxana Guzmán.

“Es indispensable que este crimen se investigue con perspectiva de género, sin revictimización y con pleno acceso a la verdad y la justicia”. Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo manifestó que el crimen contra Roxana Guzmán en Veracruz trasciende lo individual, pues lacera el derecho a la información y debilita los cimientos de la vida democrática del país.

Laura Itzel Castillo pide no descartar ninguna línea de investigación por asesinato de Roxana Guzmán

A través de un posicionamiento oficial, Laura Itzel Castillo exigió que no se descarte ninguna línea de investigación por el asesinato de Roxana Guzmán.

En este sentido, instó a que se realicen con un énfasis ineludible en el trabajo periodístico que realizaba Roxana Guzmán como posible móvil principal del crimen.

Castillo remarcó que el esclarecimiento de los hechos requiere identificar y castigar tanto a los ejecutores materiales como a los autores intelectuales, centrando esfuerzos para que no exista impunidad por este crimen.

Lanzó un llamado para evitar a toda costa la revictimización, pues ninguna versión o declaración de los agresores debe usarse para justificar la violencia contra las mujeres.

Por el contrario, instó a no olvidar que una mujer periodista fue asesinada, por lo que las autoridades deben brindar garantías de “verdad, justicia y protección“.

“Este caso debe investigarse con rigor, con perspectiva de género y sin descartar ninguna línea de investigación, incluida la relacionada con su labor periodística... También es indispensable evitar cualquier forma de revictimización, una mujer periodista fue asesinada y como respuesta debe haber verdad, justicia y protección”. Laura Itzel Castillo

La senadora de Morena fue tajante al señalar que la violencia no debe silenciar a las mujeres ni obstaculizar la transformación social que coloca los derechos humanos en el centro de la agenda pública.

Por ello, Castillo instó a las autoridades a desplegar un operativo de justicia que no solo brinde protección a las víctimas, sino que también restaure la confianza en las instituciones mediante una resolución clara, pronta y exhaustiva del caso.