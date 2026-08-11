El aspirante a ser Coordinador de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Andrés Mijes, continúa recorriendo distintos puntos de Nuevo León para sumar ciudadanos al proyecto de Transformación que busca que el “Modo Sí” llegue a la entidad.

El aspirante señaló que desde ejidos y comunidades rurales hasta reuniones vecinales y mercaditos ha mantenido un diálogo cercano con la ciudadanía, con quienes, afirmó, existe confianza en este proyecto y voluntad para impulsar el Crecimiento con Justicia Social de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrés Mijes suma voluntades en Nuevo León por el ‘Modo Sí’. (cortesía)

Andrés Mijes llama a impulsar la Transformación en Nuevo León

Durante sus recorridos, Andrés Mijes, sostuvo que uno de los principales planteamientos de la ciudadanía es contar con un gobierno cercano y capaz de atender los problemas de la entidad.

Estamos aquí con ustedes porque queremos que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León. Queremos que ya tengamos un gobierno de a deveras. Ya basta de un gobierno frívolo, un gobierno que vive para la selfie, necesitamos un gobierno sensible y que solucione los problemas que tenemos. Andrés Mijes, aspirante a la Transformación en Nuevo León

El aspirante, Andrés Mijes señaló que el llamado de la ciudadanía es dejar atrás los gobiernos del “no”, a los que acusó de no entregar las obras, no cumplir las fechas, no tener palabra y no acercarse a conocer la realidad de las comunidades.

Andrés Mijes suma voluntades en Nuevo León por el ‘Modo Sí’. (cortesía)

Andrés Mijes destaca el ‘Modo Sí’ y el Crecimiento con Justicia Social

Andrés Mijes ha planteado que la 4T Norteña, por sus resultados y su cercanía con los principios del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum , representa una ruta para llevar a Nuevo León hacia una nueva etapa de prosperidad y Crecimiento con Justicia Social.

El proyecto busca sumar voluntades en distintos sectores de la entidad y mantener una comunicación directa con la ciudadanía para conocer sus necesidades y planteamientos.

Andrés Mijes suma voluntades en Nuevo León por el ‘Modo Sí’. (cortesía)

Andrés Mijes continuará recorriendo Nuevo León

Andrés Mijes afirmó que continuará recorriendo las comunidades de Nuevo León para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la participación en el proyecto de Transformación.

Con ello, el aspirante busca sumar más voluntades al “Modo Sí”, con una visión de futuro y cercana a la gente, con la convicción de construir el mejor Nuevo León de la Historia.