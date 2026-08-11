Andrés Mijes suma voluntades en Nuevo León por el ‘Modo Sí’.

El aspirante a ser Coordinador de la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Andrés Mijes, continúa recorriendo distintos puntos de Nuevo León para sumar ciudadanos al proyecto de Transformación que busca que el “Modo Sí” llegue a la entidad.
El aspirante señaló que desde ejidos y comunidades rurales hasta reuniones vecinales y mercaditos ha mantenido un diálogo cercano con la ciudadanía, con quienes, afirmó, existe confianza en este proyecto y voluntad para impulsar el Crecimiento con Justicia Social de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Andrés Mijes llama a impulsar la Transformación en Nuevo León
Durante sus recorridos, Andrés Mijes, sostuvo que uno de los principales planteamientos de la ciudadanía es contar con un gobierno cercano y capaz de atender los problemas de la entidad.
Estamos aquí con ustedes porque queremos que la Cuarta Transformación llegue a Nuevo León. Queremos que ya tengamos un gobierno de a deveras. Ya basta de un gobierno frívolo, un gobierno que vive para la selfie, necesitamos un gobierno sensible y que solucione los problemas que tenemos.Andrés Mijes, aspirante a la Transformación en Nuevo León
El aspirante, Andrés Mijes señaló que el llamado de la ciudadanía es dejar atrás los gobiernos del “no”, a los que acusó de no entregar las obras, no cumplir las fechas, no tener palabra y no acercarse a conocer la realidad de las comunidades.
Andrés Mijes destaca el ‘Modo Sí’ y el Crecimiento con Justicia Social
Andrés Mijes ha planteado que la 4T Norteña, por sus resultados y su cercanía con los principios del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum , representa una ruta para llevar a Nuevo León hacia una nueva etapa de prosperidad y Crecimiento con Justicia Social.
El proyecto busca sumar voluntades en distintos sectores de la entidad y mantener una comunicación directa con la ciudadanía para conocer sus necesidades y planteamientos.
Andrés Mijes continuará recorriendo Nuevo León
Andrés Mijes afirmó que continuará recorriendo las comunidades de Nuevo León para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la participación en el proyecto de Transformación.
Con ello, el aspirante busca sumar más voluntades al “Modo Sí”, con una visión de futuro y cercana a la gente, con la convicción de construir el mejor Nuevo León de la Historia.