Te contamos quién es Adrián Octavio Salinas Tostado, coordinador General en el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La actual administración del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga cuenta con la colaboración de Adrián Octavio Salinas Tostado.

¿Quién es Adrián Octavio Salinas Tostado?

Adrián Octavio Salinas Tostado es un político y funcionario mexicano. Su carrera es conocida por desempeñarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Adrián Octavio Salinas Tostado (Adrián Octavio Salinas Tostado / Facebook)

¿Qué edad tiene Adrián Octavio Salinas Tostado?

Pese a ser una figura pública, se desconoce la edad de Adrián Octavio Salinas Tostado.

¿Quién es la esposa de Adrián Octavio Salinas Tostado?

Adrián Octavio Salinas Tostado está casado desde hace 23 años con Marcela Vázquez.

Adrián Octavio Salinas Tostado (Adrián Octavio Salinas Tostado / Facebook)

¿Cuántos hijos tiene Adrián Octavio Salinas Tostado?

Se sabe que Adrián Octavio Salinas Tostado tiene tres hijos.

Uno de ellos fue Adrián Salinas Vázquez, vocero de MC en Tlajomulco, quien murió el pasado 28 de mayo 2026 tras recibir un disparo mientras viajaba en una unidad de transporte público en Guadalajara, Jalisco.

Adrián Octavio Salinas Tostado (Adrián Octavio Salinas Tostado / Facebook)

¿Qué estudió Adrián Octavio Salinas Tostado?

De acuerdo con reportes, Adrián Octavio Salinas Tostado cuenta con estudios de licenciatura en la ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.

Asimismo, obtuvo el grado de Subteniente de Infantería en el Heroico Colegio Militar.

Adrián Octavio Salinas Tostado (Adrián Octavio Salinas Tostado / Facebook)

¿En qué ha trabajado Adrián Octavio Salinas Tostado?

Adrián Octavio Salinas Tostado se desempeñó de 2012 a 2015 como regidor del Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga.

Previo a su militancia en Movimiento Ciudadano (MC), Adrián Octavio Salinas Tostado estuvo en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En la actualidad es coordinador General en el Ayuntamiento de Tlajomulco, además de que cuenta con un negocio llamado Billar Country Park Tlajomulco.