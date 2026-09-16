David Kershenobich, secretario de Salud del gobierno federal, visitó la ciudad de Xalapa para revisar las medidas aplicadas ante el brote de sarampión que se detectó en el estado Veracruz.

En el encuentro participaron autoridades estatales y representantes del IMSS-Bienestar, así como el director del Centro Estatal de Cancerología (CECan), este último en donde se confirmó el brote de sarampión.

David Kershenobich visita Xalapa tras confirmarse 16 casos de sarampión

Este martes 15 de septiembre, David Kershenobich llevó a cabo una visita a Xalapa para analizar las medidas de contención aplicadas en Veracruz ante al aumento de casos confirmados por sarampión.

Puntualmente, David Kershenobich acudió a la entidad tras el reporte epidemiológico que detalló 16 casos confirmadosen Veracruz, así como dos muertes por esta enfermedad viral.

David Kershenobich revisa en Xalapa medidas ante brote de sarampión (Especial)

De acuerdo con las autoridades de Veracruz, a los 16 casos podrían sumarse el de otras dos personas, quienes se mantienen como sospechosos a la espera de que reciban los resultados de los estudios de laboratorio.

La reunión entre autoridades de salud en Veracruz busca contrarrestar la propagación del virus dentro del CECan, en donde:

12 contagios pertenecen al personal de salud

3 corresponden a pacientes

1 a un familiar directo

Frente a este complejo panorama, brigadas especializadas de la Dirección General de Epidemiología (DGE) y del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CENSIA), arribaron a Xalapa para reforzar los cercos sanitarios.

Los especialistas efectúan búsquedas activas de sintomáticos y un seguimiento riguroso de contactos para cortar la cadena de contagios en las instalaciones hospitalarias.

Adicionalmente, las autoridades notificaron que la entidad cuenta con un importante respaldo preventivo al registrar la aplicación previa de aproximadamente 1.5 millones de dosis de vacunas contra el sarampión en la geografía estatal.

De igual forma, se confirmó una disponibilidad superior a las 260 mil dosis de vacunas en reserva estratégica para atender oportunamente cualquier requerimiento de inmunización en Veracruz.