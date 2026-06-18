Jesús Zamora Cervantes, quien fungía como asesor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, fue vinculado a proceso por un juez federal por delitos contra la salud.

De acuerdo con la información, las autoridades federales investigan a Jesús Zamora Cervantes por presuntos vínculos de con el grupo criminal de Los Rusos.

Juez vincula a proceso a Jesús Zamora Cervantes; lo acusan de extorsión a comerciantes como presunto líder de Los Rusos

El miércoles 17 de junio de 2026, se confirmó que un juez federal con sede en Acapulco, dictaminó la vinculación a proceso de Jesús Zamora Cervantes por delitos contra la salud.

Esto en su modalidad de posesión de narcóticos y atentar contra la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Detienen a Jesús Zamora Cervantes en Acapulco; lo confirma García Harfuch (Jesús Zamora Cervantes)

Aunado a este decisión, el juez dictó a Jesús Zamora Cervantes la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un periodo de dos meses para cumplimentar la investigación.

Esto toda vez que el líder de trabajadores turísticos de Guerrero es señalado como presunto líder de Los Rusos.

Acusaciones manifiestan que Jesús Zamora Cervantes usaba su posición para cometer delitos como extorsión, principalmente a comerciantes, vendedores e incluso prestadores de servicios en Acapulco.

Según precisó la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Zamora Cervantes se encuentra detenido junto a 10 personas señaladas como sus cómplices, quienes fueron aprehendidos durante órdenes de cateo aplicados a inicios de junio 2026.

Estos fueron identificados como: