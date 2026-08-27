Durante una entrega de reconocimientos, Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, afirmó que se logró controlar el brote de sarampión, luego de los primeros reportes de contagio en agosto de 2025.

Clara Brugada señala que esto se debió al gran operativo montado en CDMX desde el año pasado, en coordinación con instituciones federales y locales, donde se aplicaron 4.4 millones de vacunas contra el sarampión.

Clara Brugada (EDGAR NEGRETE L IRA/CUARTOSCURO.COM / Edgar Negrete Lira)

Clara Brugada reconoce el operativo para contener el brote de sarampión en CDMX

En palabras de la propia Clara Brugada, la contención del brote de sarampión en CDMX se logró gracias al operativo donde participaron más de 5 mil trabajadores de la salud entre 2025 y 2026.

Contando con la dirección de la Secretaría de Salud de la CDMX, Clara Brugada señaló que se realizaron 567 cercos epidemiológicos y bloqueos vacunales en zonas estratégicas.

Hubo campañas casa por casa, además de instalarse 150 puestos de vacunación en diversas avenidas importantes de la capital, escuelas, mercados y transporte público.

Dichos puestos móviles operaban con horarios ampliados y en fines de semana, llegando a cifras históricas de 60 mil dosis de la vacuna aplicadas en un solo día.

Destacó también la participación ciudadana que se prestó para la vacunación sin ningún problema, poniendo de ejemplo las 32 mil vacunas aplicadas en la Central de Abasto en las jornadas nocturnas.

Vacunación contra el sarampión (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Clara Brugada afirma que los contagios de sarampión en CDMX se han reducido en un 99%

El resultado de dicho operativo, en palabras de la propia Clara Brugada, es que al día de hoy, 26 de agosto de 2026, los contagios de sarampión en CDMX han bajado un 99%.

De tener 100 contagios a la semana en el punto más alto del brote en CDMX, a mitad de 2026 solo se reportan dos casos activos en toda la capital del país.

Además, Clara Brugada aclara que en las últimas semanas tampoco se ha registrado un nuevo caso de contagio, siendo un gran logro para todos en la entidad.

Ahora, el objetivo final es erradicar completamente la enfermedad para que se haga el registro oficial, así como el anuncio ante la comunidad internacional.