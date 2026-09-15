El Boeing 737 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines sufrió una falla por lo que tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Mashhad, con 127 pasajeros aterrorizados.

En redes sociales circula el video del momento en que la aeronave se sacude violentamente por lo que se desprenden los paneles interiores de su techo y objetos caen de los compartimentos superiores golpeando a los pasajeros.

Hombres y mujeres gritan desesperadamente, pero nadie se levanta de su lugar.

¿Qué pasó durante el vuelo de la aerolínea iraní Sepehran Airlines?

De acuerdo con medios internacionales como 1News.AZ, poco después del despegue, durante la carrera de salida en la pista, al Boeing 737 de la aerolínea iraní Sepehran Airlines se le reventó un neumático, en el momento, los restos impactaron contra uno de los motores, lo que derivó en fallas.

El daño en el motor provocó una pérdida de propulsión y violentas vibraciones en todo el fuselaje por lo que el vuelo que cubría la ruta entre Mashhad y Kermanshah, fue suspendido de emergencia.

En su regreso, la aeronave se sacudía violentamente a causa de la brusca maniobra que realizó el piloto, esto causó tensión y terror entre los pasajeros.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, los pasajeros fueron evacuados y nadie resultó lesionado, informaron autoridades aéreas.

Hasta el momento, ni la aerolínea Sepehran Airlines ni las autoridades aeronáuticas han emitido un comunicado sobre el incidente que tuvo lugar la mañana de este 15 de septiembre de 2026.

Se espera que en las próximas horas se pronuncien, pero sobre todo, se lleven a cabo los protocolos de seguridad.

Mecánicos deberán inspeccionar los frenos, el sistema hidráulico y la estructura cercana en busca de piezas metálicas dañadas o fugas.

Además de reemplazar el neumático dañado, se realizarán pruebas para determinar si la aeronave cumple con las características para seguir operando.