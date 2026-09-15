Cazzu realizó una lujosa celebración por el tercer cumpleaños de su hija Inti, en la cual no estuvo presente Christian Nodal.

El evento, realizado de forma privada en Argentina, contó con una detallada temática oriental inspirada en la película de Disney, Mulán.

En el marco de los 3 años de Inti, Cristy Nodal lanzó el tema Regalo de Luna, el cual estaría dedicado a su nieta para conmemorar esta fecha tan especial.

Cazzu celebró los tres años de Inti con fiesta temática de Mulán

La celebración por los tres años de Inti, la hija de Cazzu y Christian Nodal (quien nació el 14 de septiembre del 2023), se realizó durante el fin de semana previo en la residencia de la cantante en Argentina.

El evento tuvo un concepto inspirado en la película de Disney Mulán y en la cultura oriental.

En el patio de la casa se colocó una casita de estilo tradicional con el nombre “Inti” en la parte superior, además de farolitos, una figura de globos del dragón Mushu, globos multicolor, mesa de dulces y juegos para los niños.

Para la comida se preparó un asado argentino y brochetas de carne. La encargada de la parrilla fue la DJ Mami, amiga cercana de Cazzu.

Varias de las invitadas se unieron al código de vestimenta usando hanfus (trajes tradicionales chinos) y prendas con estética asiática o de geisha.

Entre los asistentes confirmados en las imágenes difundidas estuvieron La Joaqui, DJ Mami, Ignacio Colombara (bailarín señalado como pareja sentimental de Cazzu), y la tía de la niña, Florencia Cazzuchelli, quien compartió una foto tocando la guitarra para su sobrina.

Cazzu decidió no publicar fotografías de la fiesta en sus redes personales para resguardar la intimidad de su hija.

Los pormenores se filtraron a través de historias de Instagram de sus amistades, en las cuales se procuró mostrar a Inti y a sus amiguitas únicamente de espaldas.

Christian Nodal no apareció en ninguna de las imágenes ni videos filtrados, por lo que su asistencia permanece como una incógnita.

Cristy Nodal lanza Regalo de Luna, ¿dedicada a Inti?

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, lanzó oficialmente su sencillo “Regalo de Luna” el 14 de septiembre de 2026, fecha que coincidió con el tercer cumpleaños de su nieta Inti.

El tema es un tango, género con el que hace un guiño a las raíces argentinas de la pequeña Inti y de Cazzu.

Cristy compuso la canción originalmente hace nueve años para celebrar los 15 años de su hija Amely González-Nodal, pero decidió rescatarla, transformarla a tango y darle un nuevo significado.

La composición expresa un amor puro, incondicional y transformador. Su título contrasta simbólicamente con el nombre de su nieta, dado que “Inti” significa Sol en quechua.

En la lírica destacan versos como “Qué bonita esta mi niña dije al cielo y prometí...” y “Y aquí me tienes en tu día mirándote a los ojos se que hoy eres feliz, la luna y las estrellas están todas para ti”.

Aunque Cristy se había retirado de la música años atrás para dedicarse a su familia y a la carrera de sus hijos, en su juventud se desempeñó como cantante de mariachi, faceta donde además conoció a su esposo, Jaime González.

Aunque Cristy presentó la canción en sus plataformas como una vivencia personal guardada por años, el público e internautas la interpretaron de inmediato como una dedicatoria especial de una abuela hacia su nieta por la coincidencia exacta de fechas.