Pemex descartó fallo en ducto de su propiedad en instalaciones de la planta de sal, presunto motivo detrás de la explosión en Jáltipan de Morelos, Veracruz, de este lunes 14 de septiembre.

“[..] e informa que el evento no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa”. Petróleos Mexicanos (Pemex)

Inicialmente, se señaló que un ducto de Pemex dentro de la planta de sal en Jáltipan de Morelos se habría roto, aunque posteriormente se confirmó que el origen sería un pozo de salmuera con diésel.

Hasta el momento, se desconoce la causa detrás de la explosión en Jáltipan que dejó de manera preliminar 3 muertos y un herido, para quienes Petróleos Mexicanos ofreció sus instalaciones médicas.

Pemex descarta fallos en sus instalaciones que provocaran explosión en Jáltipan, Veracruz

Mediante un mensaje compartido en redes sociales, Pemex informó que la explosión en Jáltipan, Veracruz, no corresponde a alguna de sus instalaciones u operaciones de la paraestatal, como se mencionó inicialmente.

Pemex responde por explosión en Jáltipan y descarta fallo en ducto (Captura de pantalla)

Pemex también expresó su solidaridad con las personas afectadas así como las comunidades de Jáltipan, en este caso, El Potrerillo, cuya evacuación ha sido descartada por el gobierno de Veracruz.

Por ello, Pemex dentro de sus capacidades ofrece el apoyo que sea requerido por las autoridades municipales y estatales con quienes mantiene comunicación para atender la emergencia.

Asimismo, Pemex ofreció a las autoridades de Jáltipan y Veracruz su infraestructura hospitalaria para atender a las personas que pudieran resultar afectadas por la explosión en la planta de sal.

La paraestatal se suma a instituciones del IMSS en la zona sur de Veracruz, como hospitales de Minatitlán y Coatzacoalcos que activaron protocolos para atender a las personas heridas por la explosión en Jáltipan.

Explosión en Jáltipan: autoridades de Veracruz confirman origen en pozo de salmuera con diésel

El gobierno de Veracruz confirmó que la explosión y posterior incendio —que sigue en activo en Jáltipan— tuvo lugar en un pozo de salmuera con diésel de la planta de sal en PMV Minera.

De momento, se mantienen las labores de emergencia en coordinación con autoridades tanto de Jáltipan como Chinameca y Acayucan, para controlar el incendio que dejó la explosión, por lo que mantienen la zona acordonada.

Gildardo Maldonado, alcalde de Jáltiplan, confirmó alrededor de las 21:00 horas que el incendio continuaba con intensidad debido a que es combustible; además, habría otros tanques que pueden explotar.