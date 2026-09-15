La Secretaría de Salud informó sobre un brote de sarampión identificado en el Centro Estatal de Cancerología en Xalapa, Veracruz,el cual ha dejado 16 casos y 2 defunciones.

Ante esta situación, la institución envió una brigada a la entidad a través de la Dirección General de Epidemiología para reforzar acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y control.

Se han colocado 36 millones de vacunas contra el sarampión en México y la Secretaría de Salud implementó brigadas de vigilancia para detectar más casos y romper la cadena de transmisión.

Identifican brote de sarampión en hospital de cancerología de Xalapa

Hasta el 15 de septiembre de 2026, la Secretaría de Salud ha identificado 16 casos confirmados de sarampión y dos casos siguen pendientes de resultados.

12 de los confirmados fueron detectados en el personal de salud, 3 pacientes y uno en un familiar de paciente.

Se registraron 2 muertes por sarampión; uno corresponde a un menor de 10 años y la segunda ocurrió en un paciente de 22 años, quien se encuentra pendiente de dictaminación.

Sarampión en México rompió marca y es preocupante (Freepik)

Personal de la Dirección General de Epidemiología y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia se despliega en Xalapa para investigar el brote, supervisar las medidas implementadas y complementar las acciones de vigilancia.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud implementará:

Campañas de vacunación en Xalapa

Prevención

Controles necesarios para interrumpir las cadenas de transmisión

Por el momento se están detectando casos activos de sarampión en Xalapa, así como el seguimiento de casos y contactos, la identificación de cadenas de transmisión y la vigilancia de la unidad médica con la intención de detectar casos oportunamente.

La Secretaría de Salud ha colocado más de 36 millones de vacunas contra el Sarampión

A inicios de 2026 se implementaron diversas campañas de vacunación contra el sarampión y hasta el 15 de septiembre se han colocado 36 millones de dosis en México.

cerca de 1.5 millones de vacunas contra el sarampión se han colocado en Veracruz y hasta el momento la entidad cuenta con un inventario de vacunas disponibles de 260 mil.

La Secretaría de Salud mantendrá la vigilancia en Xalapa y reforzará seguimientos para identificar oportunamente nuevos casos de sarampión y así cortar la cadena de transmisión.