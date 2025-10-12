La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recorrió este fin de semana las zonas afectadas por las intensas lluvias en el estado de Puebla, acompañada por el gobernador Alejandro Armenta.

Como parte de su recorrido, Claudia Sheinbaum acudió al albergue temporal instalado en el Recinto Ferial de Huauchinango, donde conversó con personas afectadas y aseguró que el Gobierno de México no dejará desamparada a ninguna familia.

Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta anuncian censo para evaluar daños

Durante su visita, la mandataria informó que a partir del lunes 13 de octubre, la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal iniciará un censo en los municipios y localidades afectadas. El objetivo es identificar el nivel de daños y entregar apoyos de acuerdo con las pérdidas que cada familia registró.

El censo incluirá viviendas —incluso rentadas—, comercios, escuelas, hospitales, clínicas, caminos y carreteras, como parte del plan integral de atención a los damnificados.

Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta atienden a familias damnificadas en Huachinango. (Cortesía)

El gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado a las familias afectadas para acudir a los albergues habilitados por el Sistema Estatal DIF, donde reciben alimentos calientes, atención médica y refugio temporal.

Asimismo, destacó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y las instituciones de emergencia, incluyendo a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil.

Claudia Sheinbaum y Alejandro Armenta atienden a familias damnificadas en Huachinango. (Cortesía)

Durante la jornada, las y los poblanos de las comunidades afectadas también recibieron equipos y herramientas para avanzar en las labores de limpieza y reparación de viviendas.