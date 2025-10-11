La presidenta Claudia Sheinbaum detalló las acciones de Protección Civil que se realizan para atender los desastres que dejaron las fuertes lluvias en distintos estados.

Anteriormente, Claudia Sheinbaum informó que a las 12:30 pm de hoy 11 de octubre tendría una reunión con el Consejo Nacional de Protección Civil y gobernadores de los estados afectados.

Cabe mencionar que la cifra de muertos por las inundaciones y desastres por lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo ha aumentado a 37 personas.

Claudia Sheinbaum detalla afectaciones y despliegue de ayuda por lluvias intensas (Cortesía)

Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores para analizar necesidades de municipios afectados

Alrededor de las 15:00 horas, Claudia Sheinbaum informó que se reunió con los gobernadores de los estados afectados y autoridades del gobierno federal para analizar las necesidades de cada municipio.

Al respecto, la Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen de las actualizaciones de afectaciones, para una nueva reunión en punto de las 19:00 horas este sábado 11 de octubre.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó la solidaridad y apoyo de las autoridades para las personas que perdieron un familiar o se encuentran damnificadas.

Y confirmó el despliegue de integrantes y equipos del Gobierno de México, para la apertura de caminos y atención a las comunidades afectadas por lluvias e inundaciones.

Claudia Sheinbaum se reunió con gobernadores de los estados afectados por lluvias (Claudia Sheinbaum vía X)

Claudia Sheinbaum adelantó acciones de Protección Civil ante lluvias en distintos estados

Claudia Sheinbaum adelantó que hoy se reuniría con el Consejo Nacional de Protección Civil para evaluar los avances en la atención a los cinco estados más afectados por las lluvias:

Veracruz Hidalgo Puebla San Luis Potosí Querétaro

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que, una vez que se atienda la emergencia, iniciarán los censos en cada estado para llevar el apoyo adecuado a la población.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que atenderán a todas “las familias que perdieron a un ser querido” a causa de los desastres e inundaciones por las fuertes lluvias en México.

Claudia Sheinbaum adelanta acciones de Protección Civil ante lluvias de México. (Captura de pantalla )

De acuerdo con la información, la cifra de muertos por las lluvias ha aumentado a 37 e Hidalgo es el estado que reporta más bajas: