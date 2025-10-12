Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, visitará este domingo 12 de octubre los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo por afectaciones de lluvias.

A través de un video, la mandataria mexicana dio a conocer las acciones que ha tomado el Gobierno federal como el Plan DN-III-E y Marina tras las fuertes lluvias que azotaron el 9 de octubre distintos estados de la república.

Entre los más afectados son Puebla, Veracruz e Hidalgo, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum los visitará para atender la emergencia.

También se espera que el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum visite los estados de Querétaro y San Luis Potosí, que de igual forma resultaron afectados por las inundaciones.

Este domingo estaremos en Puebla, Veracruz e Hidalgo, tres de las entidades afectadas por lluvias. Atendemos la emergencia con los planes DN-III-E y Marina; pronto iniciará el censo para distribuir apoyos. No vamos a dejar a nadie desamparado.

Previo a su visita, la Claudia Sheinbaum publicó un video en el que también lamentó los muertos por estas fuertes lluvias y pidió a la población llamar al 079 en caso de tener un familiar desaparecido por estos hechos.

Por estas lluvias, más de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y más 3 mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) están trabajando.

Así como cerca de 250 máquinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Marina y Defensa, están trabajando para la apertura de caminos.

Uno de los primeros lugares a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo fue Huauchinango, Puebla , donde la mandataria mexicana fue rodeada por pobladores, quienes le solicitaban su ayuda.

Ahí, Sheinbaum visitó las vías más afectadas y caminó en sus calles para ver las necesidades de la población en ese punto.