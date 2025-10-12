Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, visitará este domingo 12 de octubre los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo por afectaciones de lluvias.
A través de un video, la mandataria mexicana dio a conocer las acciones que ha tomado el Gobierno federal como el Plan DN-III-E y Marina tras las fuertes lluvias que azotaron el 9 de octubre distintos estados de la república.
Entre los más afectados son Puebla, Veracruz e Hidalgo, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum los visitará para atender la emergencia.
También se espera que el lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum visite los estados de Querétaro y San Luis Potosí, que de igual forma resultaron afectados por las inundaciones.
Claudia Sheinbaum está de visita en Puebla, Veracruz e Hidalgo por afectaciones de lluvias
El domingo 12 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum está de visita en Puebla, Veracruz e Hidalgo por afectaciones de lluvias.
Previo a su visita, la Claudia Sheinbaum publicó un video en el que también lamentó los muertos por estas fuertes lluvias y pidió a la población llamar al 079 en caso de tener un familiar desaparecido por estos hechos.
Por estas lluvias, más de 6 mil elementos de la Secretaría de la Defensa (Sedena) y más 3 mil elementos de la Secretaría de Marina (Semar) están trabajando.
Así como cerca de 250 máquinas de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Marina y Defensa, están trabajando para la apertura de caminos.
Uno de los primeros lugares a los que llegó la presidenta Claudia Sheinbaum este domingo fue Huauchinango, Puebla, donde la mandataria mexicana fue rodeada por pobladores, quienes le solicitaban su ayuda.
Ahí, Sheinbaum visitó las vías más afectadas y caminó en sus calles para ver las necesidades de la población en ese punto.