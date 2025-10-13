La presidenta Claudia Sheinbaum, informó que su gobierno va a desplegar brigadas de limpieza como parte de las acciones prioritarias y de corto plazo ante los efectos de las fuertes lluvias en cinco estados.

Entre estas acciones también se incluyen alimentación, agua potable y lo necesario para pasar la emergencia, según sus palabras desde Veracruz.

Claudia Sheinbaum detalló que personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar) y el gobierno estatal de Veracruz a cargo de Rocío Nahle, les van a ayudar en eso.

“Los primeros es ayudarles a la limpieza y todo lo que tiene que ver con alimentación, agua potable, para que ustedes puedan pasar la emergencia. Aquí está el secretario de la Defensa, de Marina, está la gobernadora, para poderles ayudar en todo eso... para que podamos deslpl3gar brigadas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum anuncia brigadas prioritarias de Marina y Sedena

Claudia Sheinbaum lo anunció ante personas damnificadas de que las brigadas van a ser implementadas por la Sedena y Marina.

La Sedena y Marina van a instalar cocinas comunitarias y una planta potabilizadora para atender a 10 mil personas durante la emergencia.

Recordó a ciudadanos de Veracruz que el daño es mayor debido a que fueron cinco estados los afectados:

Veracruz Puebla Hidalgo Querétaro San Luis Potosí

Claudia Sheinbaum hizo un recorrido por las tres primeras entidades este domingo 12 de octubre.

Claudia Sheinbaum ordena brigadas de apoyo para Puebla, Veracruz y Hidalgo (Cuartoscuro / Estrella Josento)

Claudia Sheinbaum anuncia inicio de brigadas de censo del Bienestar

Cabe recordar que estas brigadas no solo serán de limpieza sino censos del Bienestar.

Las brigadas de censo del Bienestar para conocer las afectaciones van a iniciar este lunes 13 de octubre en Puebla.