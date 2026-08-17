La Fiscalía de Veracruz investiga el asesinato de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández, estudiantes de Psicología de la Universidad Veracruzana, hallados muertos el sábado 15 de agosto de 2026 dentro de una camioneta en Tlaltetela.

Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández habían desaparecido un día antes, tras salir de una cafetería en Xalapa.

Los cuerpos de Melanie Michelle y Luis Fernando presentaban heridas de arma de fuego y en el lugar se encontró un revólver calibre .38.

La Universidad Veracruzana exigió una investigación transparente, mientras la sociedad veracruzana expresó indignación por otro hecho de violencia.

Fiscalía de Veracruz investiga asesinatos de Melanie Michelle y Luis Fernando

Las investigaciones se centran en descubrir qué pasó entre la salida de la cafetería y el hallazgo de los cuerpos de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández cerca del puente Río de los Pescados sobre la carretera Tlaltetela-Coatepec.

La Fiscalía de Veracruz mantiene abierta la investigación y vigentes varias líneas de investigación.

Los cuerpos fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y se les practicó la necropsia de ley para determinar las causas de la muerte.

En el lugar se encontró un arma calibre .38 que también es parte de las investigaciones.

Universidad Veracruzana exige investigación por el asesinato de Melanie Michelle y Luis Fernando

La Universidad Veracruzana y su Facultad de Psicología lamentaron la situación y exigieron una investigación pronta, transparente y rigurosa que esclarezca los hechos.

La sociedad veracruzana nuevamente expresó su indignación por un hecho más de violencia en la zona central de Veracruz.