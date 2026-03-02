El nombre de Martín Aguilar Sánchez se viralizó en las redes sociales luego de que se registró un accidente en la Universidad Veracruzana en plena foto de generación.

Conoce a Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana, quien desde septiembre de 2021 encabeza la rectoría de esta institución.

¿Quién es Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

Desde el 2021 el Dr. Martín Aguilar Sánchez, oriundo de la ciudad de Minatitlán, es rector de la Universidad Veracruzana.

Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana (Tomada de video )

Sin embargo, durante su mando se ha visto envuelto en algunos conflictos entre los que se han mostrado en contra de su designación.

Luego de que se le concedió una prórroga de 4 años más al frente de la Universidad Veracruzana, el tema llegó a juzgados federales.

Pese a las quejas, las autoridades reconocieron la autonomía de la Universidad Veracruzana para gobernarse como quisieran.

Martín Aguilar Sánchez aseguró que no se incumplió la ley, por lo que seguiría su trabajo como rector.

Cabe recordar que la Ley de Autonomía de la UV, establece que quien ocupe la Rectoría lo hará por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de reelegirse un periodo más.

Martín Aguilar Sánchez cuenta con una trayectoria como investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana.

Recibió el Premio al Decano 2020, otorgada por la Universidad Veracruzana al mérito de liderazgo académico y desarrollo profesional.

¿Cuántos años tiene Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

Martín Aguilar Sánchez nació el 23 de julio de 1958 por lo que tiene 67 años de edad.

¿Quién es la esposa de Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

No hay información pública acerca de la esposa de Martín Aguilar Sánchez.

¿Qué signo zodiacal es Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

Martín Aguilar Sánchez es del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tiene Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

No se tiene información pública sobre si Martín Aguilar Sánchez se encuentra casado.

¿Qué estudió Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

Es Licenciado en Sociología por la Universidad Veracruzana.

Cursó la maestría en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y el doctorado en Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble de la Universidad Pierre Mendez-France, en Francia.

¿En qué ha trabajado Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana?

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y perfil PROMEP, su principal línea de investigación es Acción colectiva y sistemas políticos.

Fue impulsor la fundación de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana y profesor de Sociología Política en la misma Facultad.

Profesor del Doctorado en Historia y Estudios Regionales, del cual fue coordinador durante el periodo 2003-2004.

Y de la Maestría en Ciencias Sociales, programas adheridos al Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana, mismo del que fue director de 1996-2012.

Ha sido profesor invitado por diversos institutos como la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia; el Instituto de Estudios Políticos adherido a la Universidad Pierre Mendes France y El Grupo de Estudios sobre América Latina (GRESAL) en Grenoble, Francia.

Evaluador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en la selección de estudiantes a cursar estudios de posgrado y en la evaluación de programas a ingresar al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Participó en varios proyectos de investigación a nivel internacional como:

El convenio ECOS-ANUIES entre la Universidad Veracruzana y la Universidad Pierre Mendes France

El proyecto “Sociedad Civil, Espacios Públicos e Innovación Democrática en América Latina” con el Grupo de Trabajo CLACSO.

Además, coordinó y participó en el proyecto de investigación “Diagnóstico sobre la Calidad de la Democracia en Veracruz: 1997- 2007”.

Entre sus últimas publicaciones se encuentra:

El libro Movimientos Sociales y Democracia en México 1982- 1998. Una Perspectiva Regional

La coordinación del libro Historia General de Veracruz

La coordinación del libro La difícil construcción democrática en Veracruz. Acceso a la justicia y actores sociales

Martín Gerardo Aguilar Sánchez se desempeñó como investigador del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana desde junio de 1997 hasta agosto de 2021, cuando asumió su cargo como rector.

El periodo de 4 años de Martín Aguilar Sánchez culminó, sin embargo la Junta de Gobierno le dio una prórroga por 4 años más, asunto que generó controversia por lo que se presentó procesos legales.

El pasado 26 de febrero, magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito declararon improcedente las demandas.

Se determinó que la Junta de Gobierno no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando ejerce sus facultades en el marco de la autonomía universitaria.

El órgano jurisdiccional desechó los nueve juicios de amparo promovidos por integrantes de la comunidad académica:

Jorge Manzo Danes, quien interpuso tres

Marisol Luna Leal, quien interpuso dos

Rafael Vela Martínez

José Luis Cuevas Gayosso

Héctor Francisco Coronel Brizio

Carlos Welsh Rodríguez

Las resoluciones judiciales se dieron bajo el eje central del reconocimiento de la autonomía universitaria y la facultad de autogobernarse.

La inconformidad por la prórroga rectoral se tradujo en una serie de protestas, marchas, protestas, conversatorios, así como pronunciamientos encabezados por exrectores Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo, Víctor Arredondo Álvarez.

La crítica principal fue que la Junta de Gobierno decidió otorgarle una prórroga rectoral para un segundo periodo a Aguilar Sánchez, sin emitir la convocatoria de manera habitual se hacía desde la etapa autónoma de la Casa de Estudios.

Pese a las críticas, Martín Aguilar Sánchez seguirá al frente de la institución del periodo comprendido del primero de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2029.